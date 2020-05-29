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Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi" " Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil."

İHA

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde, Covid19 tedbirleri kapsamında kapasiteleri yarı yarıya düşürülen toplu ulaşım esnafına mazot desteği sağlanması ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkında toplantı gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi. Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil." dedi.

Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi" " Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil."

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde, Covid19 tedbirleri kapsamında kapasiteleri yarı yarıya düşürülen toplu ulaşım esnafına mazot desteği sağlanması ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkında toplantı gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi. Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil." dedi.
Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda 2020 Yılı Yaz Trafik Tedbirleri kapsamında 1 Ekim 2020 tarihine kadar %50 kapasite ile çalışmaları gereken ve bu sebeple maliyetleri artan ancak gelirleri yarı yarıya azalan, cebinden para harcayarak zarar eden şehir içi toplu taşıma esnafına yönelik mazot desteği sağlanması ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkındaki toplantı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü Mehmet Akçay, Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet gösteren Şoförler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Gelirleri azalan toplu ulaşım esnafına destek sağlanması gerektiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “11 Mart’tan bu yana ülkemizde görülen Covid19 salgını nedeniyle birçok esnafımız kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takvimine göre ise, eğlence yerleri ve nargile salonları dışında dükkanlarımız bir bir açılmaya başladı ve 1 Haziran’da normalleşme takvimi tam olarak başlıyor. Ancak, dükkanlarımız açılsa da esnafımız 2,5 aydır iş yapamadı ve evine ekmek götüremedi. Bugün ise, %50 kapasite ile çalışmak zorunda olan, giderleri sabit ancak kazancı yarıya düşen toplu taşıma esnafımıza destek sağlanması amacıyla bir toplantı düzenliyoruz." dedi.

Yeni ücret tarifesi gerekiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ gereğince uygulanan şehirlerarası otobüs biletleri tavan ücret uygulaması gibi, Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı tarafından toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanmasını talep eden Başkan Dere, bu kararın alınmasının, yaşanan olağanüstü süreç boyunca kamu hizmeti veren toplu taşıma esnafı için bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Dere şöyle devam etti: " . Yine, toplu taşıma esnafımıza mazot desteği, sigorta, bakım ve diğer giderler için destek sağlanmasını talep ediyoruz. Toplu taşıma esnafımız şu anki durumda, hiç çalışmasa daha az zarar edecek hale gelmiştir. Esnafımız cebindeki 100 lirayı harcıyor karşılığında ise 50 lira kazanıyor, her gün daha fazla zarar ediyor. Kaş’tan Gazipaşa’ya 640 km’lik alanda uzun mesafelerde hizmet veren esnafımızın yarı kapasite ile 10 yolcu, 15 yolcu taşıyarak dayanma gücü kalmadı. Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil. Yetkililerden acil bir şekilde destek talep ediyoruz.”

Günlük 370 binlerde seyreden taşımacılık virüs nedeniyle bir anda 40 – 70 bin seviyelerine düştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç ise, şehir merkezinde 370 binlerde seyreden taşımacılığın virüs nedeniyle bir anda 40 – 70 bin seviyelerine düştüğünü ve yeni planlama yapılması ihtiyacını doğduğunu söyledi. Tonguç, " Virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından taşımacılığın %50 kapasite ile devam etmesi talimatı sizlerin ve bizlerin maliyetlerini arttırmıştır. Sizlerin de görüşleri ile bu sıkıntıları çözeceğimize inanıyoruz. Hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmemek amacıyla ortak akıl ile kararlar almak zorundayız.” dedi.

Talepler 8 madde halinde sıralandı
Oda başkanlarının söz alarak görüşlerini dile getirdiği toplantıda talepler şu şekilde sıralandı: “ Toplu taşıma esnafımız hem çalışıyor hem de zarar ediyor. Hükümetin uyguladığı tavan taban ücret uygulamasının büyükşehir belediyesi tarafından da yapılması şarttır. Bu durum böyle devam ettiği sürece bize zam verilmeli. Aksi takdir de kontak kapatmalıyız. Kısa mesafe taşıma o kadar zarar etmese de uzun mesafe toplu taşımacılık yapan esnaf bitme noktasına gelmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Üç aydır esnafımız dayanmaya çalışıyor. %50 kapasite azaltma uygulaması devam ettiği sürece bizimde %50 zam talebimiz vardır. Taksicilerimiz ise çok zorda. Kişi ailesi ile 4 kişi binmek istiyor alamıyoruz. Gerekirse şoför kısmına kabin yaptıralım ama 4 kişi yolcu alımını gerçekleştirelim. İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar gereği %50 kapasite uygulaması ile otobüsçü esnafı olarak şu an 70 bin yolcu kapasitesine düştük. Eskiden bu rakamlar 380 bin seviyesindeydi. Hükümet tarafından alınan mevcut önlemler borcun kaldırılması yönünde değil ötelenmesi konusunda buda bizi rahatlatmayacak. Bu nedenle toplu taşım ücretleri zaten arttırılması gerekiyordu. Bu artırım bu durumdan dolayı biraz daha fazla olmalıdır. Bunun yanında diğer illerde uygulanan aktarma uygulamasının Antalya içinde uygulanmasını istiyoruz. İl içerisinde SRC Belgesi aranması uygulaması kaldırılmalı. Çünkü 65 yaş üstü esnafımız var ve bu kişiler dışarı çıkamıyor. Bununla beraber hız limitleri ile ilgili müjdeli bir haber bekliyoruz. Güzergâh ücretlerinin iptal edilmesini isteniyor. Normal zam için %10 zam veriliyorsa, virüs içinde %30 zam verilmeli. Gündoğmuş araçları 16 kişi kapasiteli, %50 uygulaması nedeniyle 8 kişiye düştü. 8 kişi taşıyarak, 150160 km yol yaparak geçimi sağlaması mümkün değildir. D2 belgeleri araçların personel taşımacılığı yapması sorunu devam ediyor. Belediyelerimiz UKOME Daire Başkanlıklarınca bu konu ile alakalı olarak bir yönetmelik hazırlanarak, il sınırları içerisinde D2 belgeli araçlara da müdahale edebilir. Çıkarılacak yönetmelik ile eğitim kurumları ve AVM’lere gerekli bildirimler yapılarak, personel taşımacılığının C plakalı araçlarla yapılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu durum çok kötü yerlere gidecek. Okul servislerinde çalıştırılacak rehber personelin lise mezunu olma şartının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü şoförler rehber personel olarak eşini veya kızını çalıştırmak istiyor.”
Toplantı sonunda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantı kapsamındaki tüm taleplerin birer tutanak haline getirilerek ilgili makamlara ulaştırılacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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