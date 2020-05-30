Belek'te 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)NESLİ tehlike altındaki türlerden caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz havzasının en büyük yuvalama alanı olan Antalya´nın Belek sahillerinde, bu yıl 11 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu. Ölümlere, balıkçıların denize bıraktığı ağ ve misinalar ile tekne pervanelerinin neden olduğu bildirildi.<br>Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan caretta caretta'lar ile yeşil deniz kaplumbağaları, balıkçılar tarafından denize atılan ağ ya da misinaların kurbanı oluyor. Akdeniz havzasının caretta carettalar açısından en büyük yuvalama alanı olan Antalya'nın Belek sahillerinde, bu yıl 7'si caretta caretta, 3'ü yeşil deniz kaplumbağası, 1'i Nil kaplumbağası olmak üzere 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu.<br>Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat'ın başkanlığındaki Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent olmak üzere toplam 30 kilometrelik Belek sahillerinde, 21 yıldır caretta carettaları korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.<br>EKAD ekibinden Fatih Polat, ölü bulunan deniz kaplumbağalarını da kayıt altına aldıklarını belirterek, "Yaptığımız incelemelere göre, ölümler genellikle balıkçı ağları ve tekne pervaneleri ile olta balıkçılarının balon balığı tuttuğu zaman balığı çıkarmak yerine kesip attıkları misinalardan kaynaklanıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-30 08:18:31<br>

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