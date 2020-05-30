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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp atmaya çıkan marketçinin parası çalındı

DHA

Çöp atmaya çıkan marketçinin parası çalındı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde çöpleri atmak için dışarı çıkan market sahibi Hasan Küçük'ün, masanın üzerine bıraktığı çantadaki yaklaşık 6 bin lira çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.<br>Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde market işletmecisi Hasan Küçük, önceki gün saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatmak için hazırlık yaptığı sırada kasada biriken parayı koyduğu çantayı, masanın üzerine bıraktı. Çöp atmaya giden Hasan Küçük, geri geldiğinde çantanın içindeki paranın olmadığını fark etti. Hasan Küçük, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasını incelediğinde paranın içeri giren bir şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüphelisinin eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı.<br>'ÇÖP ATMAYA GİTTİM, HIRSIZ GİRMİŞ'<br>Market sahibi Hasan Küçük, olayın marketini kapatacağı sırada meydana geldiğini söyledi. Küçük, "O gün kasada biriken yaklaşık 6 bin lira olan çantayı masanın üzerine koydum. Kepengin bir tarafını kapattım bir tarafı açıktı. Kapıyı elimle örttüm. Karşıya çöp atmaya gittim, 5 dakika gittim geldim. İçeriye hırsız girmiş ve yaklaşık 6 bin liramı almış. Ondan sonra kamera görüntülerine baktım ve polisi aradım" dedi.<br>HIRSIZ KAMERADA<br>Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Market sahibi Hasan Küçük dışarı çıktıktan kısa süre sonra içeri giren başında şapka bulunan bir şüphelinin çantanın içindeki parayı alıp, hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-30 11:56:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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