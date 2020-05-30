Bu ünlüler, kadınların hayallerini süslüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ünlüler, kadınların hayallerini süslüyor

DHA

Bu ünlüler, kadınların hayallerini süslüyor

<br>ANTALYA, (DHA)GÜZELLİK ve estetik trendleri yıllar içinde hızla değişirken, dolgu ve botoks uygulamalarıyla Amerikalı model Kendal Jenner'in badem gözleri, Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın yanakları, 2016'da Yılın Modeli seçilen Bella Hadid'in çenesi ve Tatar asıllı Rus model Irina Shayk'ın dudakları örnek alınıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, kadınların en çok belirgin elmacık kemikleri, dolgun dudaklar, iri gözler ve çekici yüz hatları istekleri ve ellerinde benzemek istedikleri ünlülerin fotoğraflarıyla kendisine başvurduklarını belirtti.<br>Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, dolgu ve botoks tedavileri sayesinde ameliyatsız estetik uygulamalarla her yıl yeni bir güzellik algısı yaratıldığını belirtti, bu trendlere yön verenlerin ise ünlü isimler olduğunu söyledi. Yüzlerinde ufak değişiklikler yapmak isteyerek kendisine başvuran kadınların, ünlü isimlerin belirgin elmacık kemiklerine, dolgun dudaklarına, iri gözlerine ve çekici yüz hatlarına kavuşmak istediklerini kaydeden Dr. Erdoğan, "Kadınlar en çok Kendal Jenner, Kim Kardashian, Bella Hadid ve Irina Shayk'ı örnek gösteriyorlar" dedi.<br>Son dönemde Kardashian ailesinin güzelliği ile öne çıkan üyesi Amerikalı model Kendall Jenner'in çekik ve iri gözleri gibi gözlere kavuşmanın birçok kişinin isteği olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, "Badem göz estetiği kaş göz mesafesi uzuyor, göz kapaklarındaki düşüklük ortadan kalkıyor" dedi.<br>Dr. Erdoğan, vücutla uyumlu eriyebilen ip askı uygulaması olan badem göz estetiğiyle kaşlara şekil verilerek daha çekik daha iri gözler, manalı bakışlar elde edilebildiğini ve bu işlemin sadece 15 dakika sürdüğünü vurguladı.<br>KİM KARDASHİAN'IN YANAĞI<br>Kadınların hayallerini süsleyen bir diğer ünlünün Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, şunları söyledi:<br>"Yaptırdığı birçok estetik uygulama ile Amerikan magazininin tanınan yüzü olan Kim Kardashian'ın belirgin elmacık kemikleri, yanak şekillendirmesi isteyen pek çok kadının idolü. Belirgin elmacık kemikleri ve yüzün çatısı olan yanaklar, ön ve yan profilde güzellik ve çekiciliğin ana hattını belirler. Hyalüronik asitle hacim kazandırılan, belirginleştirilen yanaklar, genç ve çekici bir yüz hattının olmazsa olmazıdır."<br>BELLA HADİD'İN ÇENESİ<br>Güzellik trendlerinin yıllar içinde değiştiğini ve günümüzde Amerika'da 2016'da Yılın Modeli seçilen Bella Hadid'in çenesinin çok popüler olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, "Vurgulu ve güçlü çene hattı, harika bir yüz profili ile Bella Hadid çene dolgusu isteyenlerin en çok benzemek istediği isim" diye konuştu.<br>Son zamanlarda çok popüler olan bir dolgu uygulamasıyla yüzün alt bölgesinde neredeyse estetik cerrahi ile yakalanabilecek bir germe etkisi yaratmanın mümkün olduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, "Bazı kişilerde yapısal olarak çene hattı net ve olması gerektiği kadar keskin değildir. Bu kişilerde jawline dolgusundan fayda sağlanarak daha keskin bir çene hattı ve çekici bir görünüm elde edilebilir. Ayrıca çene hattı uygulamaları sadece kadınlar değil, erkeklerin de oldukça önemsediği bir bölge" diye konuştu.<br>IRİNA SHAYK'IN DUDAKLARI<br>Pek çok kadının ellerinde benzemek istedikleri ünlülerin fotoğraflarıyla kendisine başvurduklarını belirten Dr. Erdoğan, "Dudak dolgunlaştırmak için elinde ünlülerin fotoğraflarıyla gelerek 'işte dudaklarımın böyle olmasını istiyorum' diyen pek çok hastayla karşılaşıyoruz. Son dönemde en çok rağbet gören isimse dolgun ve güzel dudakları ile İrina Shayk" dedi.<br>Dudak konturunu belirginleştirmek, dudaklardaki asimetriyi düzeltmek ve daha hacimli dudaklar için hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri kullanıldığını ifade eden Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:<br>"Dudak dolgusu uygulaması esnasında dudağın tüm yüz anatomisine göre şekli belirlenir, yani herkes her istediği dudak şekline sahip olamaz. Yüze orantılı olmayan dudaklar tek başına güzel olsa bile doğal olmayan komik bir sonuç çıkabilir. Düşünülen ve istenilenin aksine her dudak dolgusu kendi içinde eşsiz olmalıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-05-30 12:05:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı ...
Çöp atmaya çıkan marketçinin parası çalındı
YEREL HABERLER Çöp atmaya çıkan marketçinin parası çalındı
Antalya’da trafikte tekme tokatlı kavga Ortalık birbirine girdi, tekmeler yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Antalya’da trafikte tekme tokatlı kavga Ortalık ...
Aç kalan domuzlar, Antalya'ya indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuzlar, Antalya'ya indi
Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı ...
Otellere sertifika fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Otellere sertifika fiyatları belli oldu
Antalyalı teknecileri 1 Haziran heyecanı sardı
YEREL HABERLER Antalyalı teknecileri 1 Haziran heyecanı sardı
(ÖZEL) Köpeği huysuzlanınca fark etti, 1,5 metrelik engerek yılanını plastik kovayla yakaladı Korkusuz Rus uyruklu kadın defalarca kaçan yılanın peşini bırakmadı Veterinere teslim edilen Engerek yılanı doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Köpeği huysuzlanınca fark etti, 1,5 metrelik ...
Antalya'da kar kalınlığı 4,5 metreli bulan yolların açılması çalışmaları Göktepe Yaylasının karlı yolları açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kar kalınlığı 4,5 metreli bulan yolların ...
Otellere sertifika fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Otellere sertifika fiyatları belli oldu
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Karantinadan çıkan mahalleliye destek
YEREL HABERLER Karantinadan çıkan mahalleliye destek
Belek'te 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu
YEREL HABERLER Belek'te 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Avrupa'nın çekirdeksiz karpuzu Antalya'dan
YEREL HABERLER Avrupa'nın çekirdeksiz karpuzu Antalya'dan
Şehit kardeşlerinin aşkı şehitlikte yeşerdi
YEREL HABERLER Şehit kardeşlerinin aşkı şehitlikte yeşerdi
Antalya'da kumar baskınına 44 bin lira ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kumar baskınına 44 bin lira ceza
Konyaaltı Belediyesi’nden Cuma namazı önlemleri
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden Cuma namazı önlemleri
25 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 25 litre sahte içki ele geçirildi
Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
YEREL HABERLER Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı ...
Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi" " Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil."
YEREL HABERLER Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor AESOB Başkanı ...
15 bin kişilik camide 750 kişi ile cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER 15 bin kişilik camide 750 kişi ile cuma namazı ...
Jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu şebekesine darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu şebekesine darbe
Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü kara kara düşünüyor Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay: "Devletimizin koyacağı tüm kurallara uyacağız” “Sektörümüzün acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var"
YEREL HABERLER Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü ...
Uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı mahallede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X