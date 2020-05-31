Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

İHA

Kepez Kent Meydanı içerisinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan 'Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hemşehrilerimiz mis gibi kitap kokularının arasında, sessiz bir ortamda bilgi hazineleriyle bulaşacak" dedi.

Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

Kepez Kent Meydanı içerisinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan ‘Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimiz mis gibi kitap kokularının arasında, sessiz bir ortamda bilgi hazineleriyle bulaşacak" dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan ‘Millet Kıraathanesi’ açılıyor. Başkan Tütüncü, açılış için gün sayan Kepez Kent Meydanı içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulundu. Her yaş grubuna, özellikle gençlere hitap edecek olan Millet Kıraathanesi’nin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi olarak öğrenmeye, okumaya, kitaplarla buluşmaya, hemşehrilerimiz için böylesi özel mekanlar kurmaya büyük bir hassasiyet ve büyük bir özen gösteriyoruz.” diye konuştu.

Kepez’e 4 kütüphane
Okumanın ve öğrenmenin çok önemli olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “2020 yılı içerisinde 4 kütüphane projesi sürdürüyoruz. İşte o 4 kütüphane projesinin ilki tamamlandı. Bunun yanında Gençlik Kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi ve Kepez’in Merkez Kütüphanesi olmak üzere 3 tane daha projeyi eş zamanlı olarak hayata geçirmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Buradaki boş raflar, yakında kitaplarla dolacak. Çok değerli hemşehrilerimiz mis gibi kitap kokularının arasında sessiz bir ortamda kitapların içerisindeki o bilgi hazineleriyle bulaşacak. Bu büyük bir heyecan" dedi.
Heyacanla, azimle ve gayretle projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Tütüncü, “Hemşehrilerimizin hem yaşam standartlarını yükseltmeye, hem de şehrimizin modern şehirler anlamında konforunu yükseltmeye gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Bu yeni kütüphanelerimizle birlikte, bu Millet kıraathaneleri konsepti farklı, bambaşka bir okuma tutkusunu, heyecanını yaşatacak. Hayırlı uğurlu olsun. “ diye konuştu. Her yaşa, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesinde bilgisayar, internet(WİFİ), günlük gazeteler, ders çalışma salonu ve kütüphane bulunuyor. Kepez Millet Kıraathanesi’nde çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlarda olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak (2) - Yeniden
YEREL HABERLER SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak ...
Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar
YEREL HABERLER Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar
Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse
YEREL HABERLER Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse
Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
YEREL HABERLER Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
YEREL HABERLER Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
Serik’te basınç sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Serik’te basınç sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor Mahallelerin ihtiyaç ve talepleri belirleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi muhtarları ...
Varsak’a çam ağaçlı park
YEREL HABERLER Varsak’a çam ağaçlı park
SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak
YEREL HABERLER SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak
Elmacık kemiği olmadan dünyaya gelen Mihriban: Kötü bakışlar gitsin
YEREL HABERLER Elmacık kemiği olmadan dünyaya gelen Mihriban: Kötü ...
'Mavi'ye yolculuk başlıyor
YEREL HABERLER 'Mavi'ye yolculuk başlıyor
400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, tedbirle başlıyor
YEREL HABERLER 400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, ...
Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
YEREL HABERLER Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da ...
Anne kedi, yavrularını korumak için köpek ve sahiplerine saldırdı
YEREL HABERLER Anne kedi, yavrularını korumak için köpek ve ...
Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
YEREL HABERLER Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
Sektör temsilcilerinden Turizm Bakanlığına "turist bilgilendirme" çağrısı POYD Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz: "Yurt dışından gelecek 65 yaş üstü misafirlere herhangi bir kısıtlama olup olmadığı belirsiz" Misafirin almış olduğu paketin içinde bulunan sağlık sigortası Koro virüs tedavisini kapsayacağı net değil" Crown Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner: "Turistler alınacak önlemleri soruyor, eminim ki bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı ve duyuruyu yapacak" Uçuş yasaklarının kalkmasıyla THY’nin ağını yaygınlaştırmasıyla turizmde hızla normalleşme sürecine gireceğiz" "İki üç ay geç başladığımız sezonu iki üç ay geç bitirerek aradaki farkı kaybı telafi etme imkanımız olacak” Diz temasıyla suyun açıldığı lavabolar ve dezenfektan almadan açılmayan sensörlü giriş kapıları sıfır el teması olanağı sağlıyor
YEREL HABERLER Sektör temsilcilerinden Turizm Bakanlığına "turist ...
Kapora yerine hesabının ekran resmini attı, 130 bin lirasından oldu Otomobil satın almak için hesabına 130 bin lira yatıran genç galerici, arabayı göremeden hesabında kalan bakiyeyi görünce neye uğradığını şaşırdı Karşı tarafa kapora yerine hesabının ekran resmini atan galerici, hesabında 14 TL'yi görünce polise giderek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu Galerici Tayfur Sanlı: "Şehir dışından sürekli araç alıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. PTT hesabımda da 14 TL bırakmışlar"
YEREL HABERLER Kapora yerine hesabının ekran resmini attı, 130 bin ...
Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi
YEREL HABERLER Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' ...
Serik'te örtü altı muz üretim alanları arttı
YEREL HABERLER Serik'te örtü altı muz üretim alanları arttı
Restoran ve lokantalar 1 Haziran'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Restoran ve lokantalar 1 Haziran'a hazırlanıyor
Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar etti Yavrularını koruyan anne kedi site sakinlerini adeta linç ediyor Köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü
YEREL HABERLER Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar ...
Antalya Valisi Karaloğlu: "1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Antalya'nın 81 il içerisinde son sırada" "Tedavisi devam eden vaka sayısı 51" "2020 yılının ikinci yarısında çok ciddi bir hareketlilik yaşanacak" Vali Karaloğlu ATSO Meclis’inin konuğu oldu
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: "1 milyon nüfusa düşen vaka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X