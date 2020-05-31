Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, milyoner olduğunu bilmediği gün olduğu gün “Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigaramı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.

Milli Piyango İdaresi’nin 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa’ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii HavvaOrhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisi ise, bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan Murat Tokmak oldu. Tokmak, o süre zarfında kendisine soru yönelten gazetecilere ikramiyenin kendisine çıkmadığını savunmuş, bir süre boyunca çalıştığı iş yerinde kurye olarak çalışmaya devam etmişti. Fakat daha sonra ikramiye sahibinin Tokmak olduğu kesinleşmişti.

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