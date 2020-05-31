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Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak sürprizi

DHA

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sahiller, normalleşme adımlarıyla birlikte 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Son 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da sahillerin açılmasını vatandaşlar dört gözle bekliyor. Ancak sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. 3 gün sürmesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece altında olması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif...

Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak sürprizi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sahiller, normalleşme adımlarıyla birlikte 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Son 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da sahillerin açılmasını vatandaşlar dört gözle bekliyor. Ancak sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. 3 gün sürmesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece altında olması bekleniyor.<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Bölgemizde pazartesi başlayacak sağanağın 3 gün etkili olması bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredecek. Yağışların ardından ise hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerine dönecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-31 12:40:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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