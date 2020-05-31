Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak sürprizi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sahiller, normalleşme adımlarıyla birlikte 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Son 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da sahillerin açılmasını vatandaşlar dört gözle bekliyor. Ancak sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. 3 gün sürmesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece altında olması bekleniyor.<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Bölgemizde pazartesi başlayacak sağanağın 3 gün etkili olması bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredecek. Yağışların ardından ise hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerine dönecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-31 12:40:26<br>
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