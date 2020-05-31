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Yeni dönemde ülkelere göre turizm

DHA

Yeni dönemde ülkelere göre turizm

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA turizm sektörü profesyonellerinden Recep Yavuz, turizmde 15 Haziran'ın, sezonun miladı olacağını belirterek, "Turist istediği yere değil, onu kabul eden ülkelere gidebilecek" dedi.<br>Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, turizmde ülkelere göre alınan kararları derledi. 15 Haziran'ın, sezonun miladı olacağını belirten Yavuz, Almanya'nın seyahat yasaklarını kaldırmasıyla turizmin yönünü bulacağını söyledi. Yavuz, tatil ülkelerinin hem kendi halkını korumak hem turistlerin sağlığını güvenceye almak için kendi kurallarını koyduğunu kaydetti.<br>'BU DÖNEMDE TURİST OLMAK ZOR'<br>Tatil ülkelerindeki farklı uygulamalardan örnek veren Yavuz, "Yunanistan'a İngiliz, Fransız ve İtalyanlar gidemiyor. Güney Kıbrıs, Rus ve İngilizleri istemiyor. Danimarka, Kopenhag'a gelinmesini istemiyor. Norveç, sadece Danimarka'ya izin veriyor. Bütün bu ülkeler turist istiyor, ama seçerek alıyor. Turist istediği yere değil, onu kabul eden ülkeye gidebiliyor. Bu dönemde turist olmak da zor" dedi.<br>TÜRKİYE: HAZIRIZ, BEKLİYORUZ<br>Hazırlıklarını haziran ortasına göre yapan Türkiye havalimanları, sahiller ve oteller konusunda sezona hazır. Türk Hava Yolları 10 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşlara başlayacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı sektör için kapsamlı bir 'hijyen kuralları' kataloğu yayımladı. Bunu yerine getiren kurumların uluslararası kurumlardan sertifika alacaklarını beyan etti. Halka açık plajlarda da mesafe kuralına uyan düzenlemeler yapıldı. Otellerde ateş ölçerler ile personel ve turistlerin ateşleri ölçülecek.<br>AVUSTURYA HAZIR<br>Kısıtlamalar oldukça azaldı. Dağ ve yürüyüş turizminde alınan küçük tedbirlerle, tatilcilere eski imkanlar sunuluyor. Sadece kalabalık konser ve etkinlikler ağustos ayında başlayacak.<br>İTALYA KARIŞIK<br>3 Haziran'dan itibaren AB üyesi ülke vatandaşları ülkeye girebilecek. Güney Tirol, Bavyera'dan misafir bekliyor. Veneti, 'Koronasız Bölge' reklamı yapıyor. Sardunya, belge talep ediyor. Lombardiya, en büyük yıkımı yaşayan bölge. Güney İtalya ise en çok korona vakası olan bölge.<br>İSVİÇRE KONTROLLÜ<br>Havuzlar, hayvanat bahçeleri, sinemalar, tiyatrolar hijyen ve koruma tedbirleri ile 15 Haziran'dan itibaren gelecek turistlere hazırlandı. Maske kullanımı zorunlu değil. Restoranlarda masalarda mesafe şartı var. Otellerde havuz, sauna ve hamam her bir kişiye 4 metrekare alan sağlanması koşulu ile serbest.<br>FRANSA'DA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ<br>Turistik işletmeler, sahiller ve müzeler 2 Haziran'dan itibaren açılıyor. Paris süreyi 2 Haziran'a erteledi. Önümüzdeki hafta ülkedeki bütün restoranlar açılacak. 15 Haziran'dan önce turist girişi yasak.<br>İSPANYA: BİRAZ DAHA ZAMAN<br>Başbakan temmuz ayından itibaren turistlerin İspanya'ya gelebileceklerini belirtti. Bu süreçle birlikte karantina uygulaması da kalkacak. Güvenlik ön planda tutuluyor. 'Safety first: Önce emniyet' sloganıyla gerek turist gerekse yerel halkın sağlığının ön planda olacağının altı çiziliyor.<br>PORTEKİZ: ARTIK GELİN<br>Portekiz Otelciler Federasyonu, temmuz ortasında bütün otellerin açılmış olacağını bildirdi. Turizm bakanlığı 'Clean & Safe' sloganı ile ücretsiz olarak turistik işletmelere sunduğu hijyen tedbirlerini hayata geçirerek bunların sezon boyunca kontrol edileceğini beyan etti.<br>YUNANİSTAN: GELSİN AMA HERKES DEĞİL<br>15 Haziran'dan itibaren 29 ülke vatandaşı, karantinaya girmeden Yunanistan'a gelebilecek. İngilizler, Fransızlar, İsveçliler, Türkler ülkeye giremeyecek. 1 Temmuz'da bu karar tekrar gözden geçirilecek. Yurtdışı uçuşlar öncelikle Atina'ya gerçekleşecek. Sınır kapılarında örnekleme yöntemiyle kontrol yapılacak.<br>HOLLANDA: ŞANSA BIRAKMAYIN<br>Hollanda Başbakanı 'Lütfen işi şansa bırakmayın' çağrısı yaparak halkı uyardı. Kademeli başlayan açılma süreci 1 Temmuz itibarıyla tamamlanacak. Bu tarihte sahiller ve parklar açılacak, müzeler, restoranlar ve kafeler maksimum 30 kişiye hizmet vermek kaydıyla işletmeye açılacak. Kamp yerlerindeki duş ve tuvaletler kapalı kalacak.<br>BELÇİKA: ZOR GEÇİYOR<br>Belçika'ya giriş çıkışlar ve bölgeler arası geçişler zaruri sebep olmadıkça mümkün değil. Özellikle ülkenin doğusu çok ağır bir süreç yaşadı. Kontrollü süreç 8 Haziran'a kadar devam ediyor. Normalleşme süreci için komşu ülkelerdeki gidişat izlenecek.<br>İNGİLTERE: NE GELİN NE GELELİM<br>Turistlerin gitmek için en tereddüt edeceği ülkelerin başında İngiltere geliyor. 8 Haziran'dan itibaren ülkeye gelenler, 14 günlük karantinaya alınacak. Bütün otel ve restoranlar kapalı. Sadece milli parklarda ve sahillerde gezintiler serbest.<br>DANİMARKA: KOPENHAG'A GELMEYİN<br>Danimarka, ülkeye giriş çıkışları kapattı. Çok önemli bir nedeni olmayan, giriş yapamayacak. Almanya, İzlanda ve Norveç için en az 6 gece Kopenhag dışında geceleme şartıyla kapılarını açmayı planlıyor. Danimarka'da evi olan Almanlar belgeyle geçiş yapabilecek.<br>İSVEÇ 15 HAZİRAN'DA AÇILIYOR<br>İsveçliler, Danimarka'daki turistik gelişmelere çok bağımlı. Araçla İsveç'e gelmek isteyen birçok kişi Danimarka'dan geçmek zorunda. Ülkeye girişler 15 Haziran'a kadar kapalı.<br>NORVEÇ: SADECE DANİMARKA'YA AÇIK<br>Sadece Danimarkalılar 15 Haziran'dan itibaren Norveç'e gidebilecek. İlerleyen günlerde komşu ülkelerin durumu hakkında karar verilecek.<br>İZLANDA: APP UYGULAMASI<br>İzlanda, sınırlamaları 15 Haziran'a kadar kaldırmayı düşünüyor. 15 Haziran sonrası girişlerde karantina uygulaması yerine korona testi planlanıyor. Turistlerin tracing-app (cep telefonu uygulaması) indirerek enfeksiyon zincirini takip etmeleri planlanıyor.<br>GÜNEY KIBRIS: RUSLAR GELMESİN<br>Günay Kıbrıs'a 20 Haziran'dan itibaren 19 ülkeden giriş izni verildi. Bu ülkelerin 13'ünden gelenler korona testine tabi tutulmayacak. Ruslar ve İngilizler Güney Kıbrıs'a gidemeyecek.<br>HIRVATİSTAN: BİZDE KORONA YOK<br>Hırvatistan girişinde otel konaklama belgesi talebi Avusturya, Slovenya, Çekya, Slovakya, Polonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya için kaldırıldı. Misafirler sadece sınır geçişlerinde nerede kalacaklarını ve iletişim bilgilerini beyan edecek.<br>SLOVENYA: GELİN<br>Slovenya, 26 Mayıs'tan itibaren rezervasyon belgesini gösteren AB ülkesi vatandaşlara sınır geçiş izni verdi. İş gezileri, karavan girişleri, transit geçişler serbest. 46 kilometre sahili olan ülkede 1 Haziran'dan itibaren bütün oteller açılacak. Yüzmek ve sörf serbest ama güneşlenmek yasak.<br>ÇEKYA: ALMANLARA AÇIK<br>Çekya'da henüz kesinleşmiş kararlar ve uygulamalar yok, ancak komşu ülkelerle görüşmeler sürüyor. Başbakan haziran ortasında Almanya ve Avusturya sınırlarının açılmasının önemli olduğunu söyledi. Bir an önce turizmin başlaması bekleniyor.<br>BULGARİSTAN: KARADENİZ BOMBOŞ<br>Karadeniz kıyılarını 1 Temmuz'da turizme açmayı planlayan Bulgaristan, kararsız. Yüksek kapasiteli büyük oteller kapasite sorunu endişesiyle sezona başlamayı düşünmüyor. Sahiller boyu şezlong ve şemsiyeler mesafe kuralına göre hazırlandı.<br>POLONYA KONTROLLÜ AÇIK<br>Polonya sınırları, 12 Haziran'a kadar AB ülkelerinden gelenlere sıkı kontrollerle açık. Diğerlerine giriş izni yok. Diplomatlar, tır şoförleri ve oturma müsaadesi olanlar ülkeye girebiliyor. 4 Mayıs'tan beri alışveriş merkezleri, oteller açık. Restoran ve kafeler tekrar açılıyor.<br>MISIR<br>Mısır'da Hurghada ve Scharm el Scheich'ta normale dönüş süreci belirsiz. 1 Haziran'dan itibaren otellere yüzde 50 dolulukla açma izni verildi. Sağlık kontrolleri her yerde sağlanmaya çalışılıyor. 170 otel buna bağlı sertifika aldı. Kahire havalimanında termal kameralar konuşlandırıldı. Yabancı turistler için sınırlar hala kapalı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-31 14:03:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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