Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu

DHA

Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, restoranda garson olarak çalışan Eyüp Katmaz (26), iş yerinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.<br>Manavgat'ın Sorgun Bulvarı'ndaki restorana saat 11.30 sıralarında gelen çalışanlar, iş arkadaşları Eyüp Katmaz'ı mutfak kısmında, yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Katmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin boşalttığı restoranda yapılan incelemenin ardından Katmaz'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde, çok sayıda boş içki şişesi bulunduğu belirtildi.<br>Eyüp Katmaz'ın, eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-31 14:19:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni dönemde ülkelere göre turizm
YEREL HABERLER Yeni dönemde ülkelere göre turizm
AÜ Hastanesi, yeni normalleşme sürecine hazır
YEREL HABERLER AÜ Hastanesi, yeni normalleşme sürecine hazır
Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı
Konyaaltı Sahili, tatilcileri bekliyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili, tatilcileri bekliyor
Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak sürprizi
YEREL HABERLER Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak ...
(ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının bulup getirdiği biletle hayatı değişti Milli Piyango talihlisinin kuryelikten milyonerliğe uzanan hikayesi Milyoner olduğundan habersiz cebindeki son parası 5 lira ile ne alacağını hesap etti Telefonunda sorguladığı biletinde 61 milyon liralık ikramiyeyi görünce 61 TL zannedip sevindi Bugün onlarca ev ve iş yeri sahibi olan talihli yanında 19 kişi çalıştırıyor Milli Piyango milyoneri Murat Tokmak: "Cebimde son 5 liram vardı. ‘Simit mi alayım, sigara mı alayım’ diye düşündüm. Aç kalmamak için simit aldım" "Telefonumdan girip baktım 61 milyon 20 bin TL yazıyor. 60 lira sandım ve simit, sigara param çıktı diye sevindim" "Bilet 2 kere kayboldu, ikisinde de iş yerindeki arkadaş bulup getirdi. Arkasında ismim yazılıydı" "Bazen kendimi rüyada mıyım diye sorguluyorum. Belki bir gün uyandığımda bu iş yerlerin önünden yürüyerek geçeceğim diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER (ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının ...
Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın 11:39'da iniyor Antalya'da yurt içi uçuşlar yarın başlıyor Vali Karaloğlu: "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz"
YEREL HABERLER Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın ...
Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi Devriye ekiplerinin fark ettiği dalgıç, polisi görünce kayalıklar arasında izini kaybettirdi
YEREL HABERLER Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi Devriye ...
SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak (2) - Yeniden
YEREL HABERLER SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak ...
Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar
YEREL HABERLER Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar
Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse
YEREL HABERLER Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse
Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
YEREL HABERLER Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
YEREL HABERLER Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
YEREL HABERLER Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
Serik’te basınç sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Serik’te basınç sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor Mahallelerin ihtiyaç ve talepleri belirleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi muhtarları ...
Varsak’a çam ağaçlı park
YEREL HABERLER Varsak’a çam ağaçlı park
SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak
YEREL HABERLER SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak
Elmacık kemiği olmadan dünyaya gelen Mihriban: Kötü bakışlar gitsin
YEREL HABERLER Elmacık kemiği olmadan dünyaya gelen Mihriban: Kötü ...
'Mavi'ye yolculuk başlıyor
YEREL HABERLER 'Mavi'ye yolculuk başlıyor
400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, tedbirle başlıyor
YEREL HABERLER 400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, ...
Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
YEREL HABERLER Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X