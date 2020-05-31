Antalya'da arabada sinema keyfi başladı 150 araç kapasiteli alan için 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor Bir ay boyunca Antalyalılar açık havada sinema keyfi yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı 150 araç kapasiteli alan için 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor Bir ay boyunca Antalyalılar açık havada sinema keyfi yaşayacak

İHA

Konyaaltı Belediyesinin Antalya'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği ilk günde yoğun ilgi gördü. Antalyalılar, pandemi döneminde araçlarında sinema izleyerek açık havada sosyal bir etkinliğe katılmanın keyfini yaşadı.

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı 150 araç kapasiteli alan için 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor Bir ay boyunca Antalyalılar açık havada sinema keyfi yaşayacak

Konyaaltı Belediyesinin Antalya’da başlattığı ‘arabada sinema’ etkinliği ilk günde yoğun ilgi gördü. Antalyalılar, pandemi döneminde araçlarında sinema izleyerek açık havada sosyal bir etkinliğe katılmanın keyfini yaşadı.
Konyaaltı Belediyesi, ‘arabada sinema’ etkinliğiyle sinemaseverleri yeniden beyaz perde ile buluşturdu. Antalya’da ilk kez başlatılan etkinlikle vatandaşlar korona tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları dönem sonrasında sinema izlemenin keyfini yaşadı. Uncalı Mahallesi’ndeki açık pazar yerinde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarında en fazla 3 kişi olması şartıyla günler öncesinden rezervasyon yaptıran 150 araç katıldı. Girişlerde araçta bulunan vatandaşlara maske dağıtıldı. Birçok vatandaş yanlarında getirdikleri çay ve çerezleri ile arabada sinema izlemenin keyfini sürdü. Açık alanda dev ekranda oynatılan filmin sesinin radyo frekansı ile izleyenlerin araçlarında duymaları sağlanarak, çevredeki vatandaşların gürültüden rahatsız olması önlendi. Saatler 21.00’i gösterdiğinde etkinliğin ilk filmi ‘Aile Arasında’ izleyiciyle buluştu.
Film başlamadan önce Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekrandan sinemaseverlere seslendi. Esen, "Bildiğiniz gibi ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde özgürce sokağa çıkmanın ve istediğimiz her şeyi yapabilmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Ama tüm bu kısıtlamaların sizler için olduğunu da unutmayalım. Bu zorlu süreçte de Konyaaltı Belediyesi olarak sizleri kültür ve sanat etkinliklerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sizlere bir nebze de olsa moral vermek için arabada sinema etkinliği başlattık. Sevdiklerinizle hem keyifli vakit geçirmeniz hem de sanatla olan bağınızın taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sizlerin sağlığı ve mutluluğu bizim için çok değerli" dedi.

"Sınav öncesi moral oldu"
Arabada sinema etkinliğine katılan SevdaVedat Parlak çifti, filmi izlemek için ilk kayıt yaptıranlardan olduklarını belirterek, “Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı. Uzun zaman evde kaldık. Eşimle hem film izlemek hem de biraz dışarıda vakit geçirmek adına güzel oldu" dedi.
İki aydır evden çıkmadıklarını söyleyen Hüseyin Demirci ise, arabada sinemanın iki ay sonra kendileri için büyük bir aktivite olduğunu söyledi. Seda Yazıcı da ilk kez arabada sinema izlemenin keyfini yaşayacağını ve mutlu olduğunu belirtti.
Kevser Kurt isimli vatandaş ise, “Kontenjan sınırlıydı. Hemen kayıt yaptırdık. Ama daha sonra bir ay boyunca uzatıldığını öğrendik. Herkesin faydalanması adına güzel olmuş. Oğlum sınava hazırlanıyor. Uzun zaman dışarı çıkmadık. Sınav öncesi hem değişiklik hem de moral olacak” diye konuştu.

"14 dakikada iki günlük kayıtlarımız doldu"
Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, insanların uzun zamandır evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde ‘arabada sinema’ etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bostan, “Etkinliği duyurduğumuz anda 14 dakikada iki günlük kayıtlarımız doldu. Sosyal mesafe kuralları ve güvenlik tedbirlerini de düşünerek 150 aracı alana alıyoruz. Ciddi bir katılım oldu. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bu talebi dikkate alarak, tüm vatandaşların faydalanması için bu etkinliği bir ay yapma kararı aldı. 1865 yaş aralığındaki vatandaşlarımız araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor. Pandemi döneminde Antalya’nın bu tür kültür ve sanatsal etkinliklere ihtiyacı vardı” dedi.
Arabada sinema etkinliğinin ilk filmi ‘Aile Arasında’ oldu. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı filmin senaryosunu Gülse Birsel yazdı. Komedi türündeki filmin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor. 2 saat 5 dakika süren filmin sonunda vatandaşlar büyük bir keyifle alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin daldığı durak yıkıldı; sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin daldığı durak yıkıldı; sürücü ağır yaralı
Burdur müze ve ören yerleri ziyarete hazır
YEREL HABERLER Burdur müze ve ören yerleri ziyarete hazır
Genç restoran çalışanı mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç restoran çalışanı mesai arkadaşları tarafından ...
Antalya, deniz yasağının kalktığı 1 Haziran'a yağmurla girecek Kent genelinde 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya, deniz yasağının kalktığı 1 Haziran'a ...
Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu
YEREL HABERLER Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu
Karavanda denize sıfır izole yaşam, kısıtlamanın kaldırılmasıyla ikiye katlandı Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin 50 metre uzaklığında izole yaşam süren karavancıların sayısında artış yaşanıyor Türkiye’nin dört bir yanından Antalya’ya akın eden karavancılar, uzun süre hasret kaldıkları deniz keyfi için geri sayıma geçti
YEREL HABERLER Karavanda denize sıfır izole yaşam, kısıtlamanın ...
Yeni dönemde ülkelere göre turizm
YEREL HABERLER Yeni dönemde ülkelere göre turizm
AÜ Hastanesi, yeni normalleşme sürecine hazır
YEREL HABERLER AÜ Hastanesi, yeni normalleşme sürecine hazır
Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı
Konyaaltı Sahili, tatilcileri bekliyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili, tatilcileri bekliyor
Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak sürprizi
YEREL HABERLER Antalya'da denize girmeyi bekleyenlere sağanak ...
(ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının bulup getirdiği biletle hayatı değişti Milli Piyango talihlisinin kuryelikten milyonerliğe uzanan hikayesi Milyoner olduğundan habersiz cebindeki son parası 5 lira ile ne alacağını hesap etti Telefonunda sorguladığı biletinde 61 milyon liralık ikramiyeyi görünce 61 TL zannedip sevindi Bugün onlarca ev ve iş yeri sahibi olan talihli yanında 19 kişi çalıştırıyor Milli Piyango milyoneri Murat Tokmak: "Cebimde son 5 liram vardı. ‘Simit mi alayım, sigara mı alayım’ diye düşündüm. Aç kalmamak için simit aldım" "Telefonumdan girip baktım 61 milyon 20 bin TL yazıyor. 60 lira sandım ve simit, sigara param çıktı diye sevindim" "Bilet 2 kere kayboldu, ikisinde de iş yerindeki arkadaş bulup getirdi. Arkasında ismim yazılıydı" "Bazen kendimi rüyada mıyım diye sorguluyorum. Belki bir gün uyandığımda bu iş yerlerin önünden yürüyerek geçeceğim diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER (ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının ...
Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın 11:39'da iniyor Antalya'da yurt içi uçuşlar yarın başlıyor Vali Karaloğlu: "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz"
YEREL HABERLER Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın ...
Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi Devriye ekiplerinin fark ettiği dalgıç, polisi görünce kayalıklar arasında izini kaybettirdi
YEREL HABERLER Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi Devriye ...
SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak (2) - Yeniden
YEREL HABERLER SunExpress, 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlayacak ...
Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar
YEREL HABERLER Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar
Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse
YEREL HABERLER Alanyaspor'un en güçlü gol silahı Cisse
Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
YEREL HABERLER Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
YEREL HABERLER Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
YEREL HABERLER Kemer'de plaj, kafe ve restoranlar hazır
Serik’te basınç sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Serik’te basınç sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor Mahallelerin ihtiyaç ve talepleri belirleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi muhtarları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X