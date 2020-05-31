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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00’de basına kapalı yapılan antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra anaerobik koşular yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı 3 grup halinde ayak tenisi oynayarak tamamladı. Alanyaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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