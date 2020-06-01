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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı

DHA

Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı

<br>Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, burada kendilerini her zaman güvende hissettiklerini, koronavirüs sürecinin de Türkiye'de oldukça iyi yönetildiğini belirterek kendi vatandaşlarına, 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı yaptı.<br>Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Türkiye'nin koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini düşündükleri için burada kalmaya devam ettiklerini söyledi. Birçok farklı ülke vatandaşı, ülkeleri uçak göndermesine rağmen dönmek yerine bu süreci Türkiye'de geçirmeyi tercih etti. Alanya'da yaklaşık 10 yıldır yaşayan ve 2 yıl önce Türk vatandaşı olan Anastasia Petrova Çetinkaya, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buradaki güzellikleri herkese göstermek istediği için sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak takipçilerine aktardığını söyledi.<br>'HİÇ KORKMADAN TÜRKİYE'YE GELEBİLİRSİNİZ'<br>Türkiye'ye, Alanya'ya gelmek isteyen Rus vatandaşlarına, gönül rahatlığıyla gelebilecekleri çağrısında bulunan Çetinkaya, "Ruslar umutla bekliyor, her gün soruyorlar 'Ne zaman sınırlar açılacak, uçuşlar başlayacak' diye. Ben bilmediğimi söylüyorum. Haziran ayı ortasında açılabilir deniyor, biz de bekliyoruz. Sağlık konusunda sıkıntı yaşamayan tek ülke Türkiye. Hastanelerde hiçbir sorun yok, doktorlar, hemşireler, hastalar hiçbir sorun yaşamıyor. Bu yüzden Türkiye'ye gelmek istiyorsanız gelin, tatil yapabilirsiniz. Devletimiz bugüne kadar bu konu ile ilgili çok fazla işler yaptı ve tabii ki yapmaya devam edecek. Türkiye için turizm çok önemli. Bu yüzden burada yaşayanlar, otellerde çalışanlar buraya gelen turistler için en iyi sonucu bulacaklar, ben buna gerçekten inanıyorum. Bu yüzden diyorum ki hiç korkmadan buraya gelebilirsiniz" dedi.<br>'SINIRLARIN AÇILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'<br>23 yıldır Alanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Başkanı Elena Soufianova (44), her sene Alanya'ya yerleşen ve tatile gelen Rus vatandaşının sayısının çoğaldığını, bu yıl da geleceklerini söyledi. Soufianova, "Alanya, Rus turistleri seviyor. Hep birlikte bekliyoruz. O kadar arkadaşlık, dostluk, sevgi var ki iki devlet arasında, o yüzden her iki taraf olarak da sınırların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda açılır. Şu anda Türkiye'de özellikle de Alanya'da devlet, o kadar güzel ve profesyonel iş yapıyor ki biz çok büyük sıkıntı yaşamadık. İnsanlar, Türkler ve yabancılar disiplinli bir şekilde evde oturup, devletin verdiği emirleri gerçekleştiriyor. Ben bunun çok faydalı ve Alanya için gerekli olduğunu düşünüyorum. Sınırlar açılırsa Alanya turistleri karşılamaya hazır" diye konuştu.<br>'KORKMAYI GEREKTİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK'<br>10 yıldır Alanya'da yaşayan ve esnaflık yapan Nina Yüksel (33), Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili doğru tedbirlerin alındığını belirterek şöyle konuştu:<br>"Sağlık Bakanlığı ve devlet olarak çok güzel işler yapıldı. Turistlere vermek istediğim mesaj ise hiç korkmayın, tüm durumlar kontrol altında. Biz sınırlar açıldığında turistleri bekliyoruz. Korkmayı gerektirecek hiçbir şey yok."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK<br>2020-06-01 08:14:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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