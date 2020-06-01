<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYA genelinde koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor etkinliğinin iptal olduğu 2020'de, 100'ü aşkın ülkedeki Ironman (Demir Adam) yarışları da yapılmadı. Bu yıl dünyanın ilk Ironman yarışı, kasım ayında Antalya'da yapılacak.<br>Turset Project Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, koronavirüs sürecinde dünyada birçok yarış, maraton ve Ironman etkinliklerinin iptal edildiğini veya 2021'e ertelendiğini söyledi. Ironman'in 1 Kasım'da Türkiye'de düzenlenmesiyle ilgili çok olumlu görüşler olduğunu aktaran Emeklioğlu, "Biz de yarışımızı iptal etmedik, 1 Kasım'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.<br>SOSYAL MESAFELİ YARIŞLAR<br>Pandeminin artık sönüşe geçtiği ve sosyal kuralların netleşmesi sonrasında uyum sürecine geçileceğini anlatan Emeklioğlu, ''Aynı zamanda bölgemizin geniş hacimlerde verebileceği imkanlar var. Çok geniş sahillerimiz var. Sporcular farklı zamanlarda veya metrajlarda suya girebilir. Sosyal mesafe yarış sırasında bile korunabilir, bunu planlıyoruz'' dedi.<br>100'Ü AŞKIN ŞEHİRDE İPTAL OLDU<br>Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarından oluşan yarışın Türkiye'de yapılmasının dünya için de bir model olacağını belirten Özgür Emeklioğlu, ''Bu anlamda da çok önemli. Çünkü 100'ü aşkın şehir ve 70-80'i aşkın ülkede iptal oldu ve yönetimler ciddi anlamda bu süreci gözlemliyor. Diyorlar ki, 'Türkiye'de bu yarış yapıldığı anda bunun bütün sonuçlarını uygulama olarak farklı ülkelerde yansıtacağız.' Yarışı yapacağımız Land of Legends ile beraber çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.<br>ŞAŞIRTICI TALEP<br>Yarışta sporcular ve izleyicilerin sosyal mesafeleri, bazı brifing ya da toplantıların dijital ortamda yapılması gibi farklı deneyimler olacağını belirten Emeklioğlu, ''Başvuruların yavaş olacağını düşünürken şu anda 48 ülkeden 700 sporcu halihazırda kaydoldu. Biz devlet yetkilileriyle beraber çıkıp, 'buyrun' dediğimiz anda, bu yarış belki birkaç günde 4-5 bin sporcu ve 100 ülkeyi geçecek. Bu anlamda şaşırtıcı bir talep var, Türkiye ilgi görüyor" dedi.<br>START NOKTASINDA SÜRE UZATILACAK<br>Yarışlar sırasında uygulanacak yeni kurallar hakkında da bilgi veren Emeklioğlu, ''Örneğin sporcular belli mesafelerde start alacak. Normalde yarım saat süren start noktasında sürenin 11,5 saate uzaması, kitlerin insanlara randevuyla verilmesi, çalışan tüm personelin maske, siperlik takması, bisikletler arasında belli mesafeler gibi kurallar konuluyor. Türkiye Triatlon Federasyonu, Spor Bakanlığımız, hepimiz sürekli diyalog halindeyiz" diye konuştu.<br>100'Ü AŞKIN ÜLKEDEN 3 BİN SPORCU BEKLENİYOR<br>Herkes için farklı bir uygulama olacağını anlatan Emeklioğlu, geçen yıl 78 ülkeden 2 bine yakın sporcunun katıldığı yarışların, direkt 10 milyon dolar kazandırdığını kaydetti. Türkiye'nin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da tüm dünyaya örnek olmasını ümit ettiklerini söyleyen Emeklioğlu, ''Tesislerimiz, bölgemiz ve bilinç olarak hazırız. Spor olarak da hazırız ve 100'ü aşkın ülkeden 3 bin sporcu bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-01 08:23:11<br>

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