Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı

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<br>Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde, KumlucaAntalya yolunun Belen Mahallesi Maysara mevkisi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Dönmez'in (54) kullandığı 48 RA 010 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Dönmez ile ailesinden 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ahmet Dönmez'in, rahatsızlığı bulunan çocuklarını hastaneye götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI<br>2020-06-01 11:07:50<br>

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