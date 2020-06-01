Otomobilin markete girme anı kamerada

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu otomobil, hızla markete girdi. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.<br>Kaza, saat 03.30 saralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, hızla cadde üzerinde bulunan marketin kepenklerini kırıp, içeriye daldı. Hızla otomobilden inen 3 kişi, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.<br>Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla makete girdiği görüldü. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-01 13:46:30<br>
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