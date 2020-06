İnternet çekmeyince eğitimlerini Toroslarda kurdukları çardakta yapıyorlar

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde kırsal bölgede oturan öğrenciler, mahallede cep telefonu ve internet çekmediği için uzaktan eğitimlerine evden devam edemiyor. Öğrenciler, bölgeye 4 kilometre uzaklıkta yaklaşık 800 metre yükseklikte nternetin çardak kurarak, Toroslarda uzaktan eğitimlerine devam ediyor.<br>Serik'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Kozan Mahallesi Araplar mevkisinde oturan öğrenciler, koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince yaşıtları gibi okuldan uzak kaldı. Diğer öğrenciler gibi uzaktan eğitim alması gereken öğrenciler, evlerinin bulunduğu noktada internet ve cep telefonları çekmeyince bu imkandan yararlanamadı. Hayvancılık yapan ailelerine destek vermek için hayvan otlatırken, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Toroslarda yaklaşık 800 metre yükseltide bir noktada cep telefonları ve internetin çektiğini gören öğrenciler, ailelerinin desteğiyle buraya çardak kurdurdu. Cep telefonları aracılığıyla uzaktan eğitime başlayan öğrenciler, her gün bu noktaya gelip, eğitimlerini sürdürüyor.<br>'EVDE EĞİTİMİ BURADA YAPIYORUZ'<br>Öğrencilerden Ozan Karakaya, "Köyümüzde telefon çekmiyor. Hayvanları otlatmaya geldiğimizde burada telefonun çektiğini tespit ettik. Mahallemizdeki arkadaşlarımızla her gün buraya geliyoruz. Okullar kapalı olduğu için evde eğitimi burada yapıyoruz" dedi. Derslerinden geri kalmamak için tepeye gittiklerini söyleyen öğrenci Uğur Kır ise şunları söyledi:<br>"Gebiz Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Telefonumuz mahallede çekmiyor. Eğitimden geri kalmamak için bu tepeye geliyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yapıyoruz. Bazen yaya bazen de araçla geliyoruz. Virüsten dolayı okullarımız da kapalı. Eğitimden geri kalmamak için burada ders yapıyoruz. En büyük hedefim orman mühendisi olmak."<br>'YETKİLİLERE BİLDİRDİK'<br>Kozan Mahallesi Muhtarı Cafer Yıldırım, yetkililere sorunu bildirdiğini söyleyerek, "Mahallemizin Araplar mevkisinde cep telefonları çekmiyor. Burası mahallemize 34 kilometre mesafede. Çocuklarımıza bu çardağı yaptık. Eğitimlerinden geri kalmamaları için çardakta değil evlerinde eğitim yapsınlar. Muhtarlık olarak yetkililere sorunu dile getirdim" dedi.<br>`BİR AN ÖNCE BAZ İSTASYONU İSTİYORUZ´<br>Mahalle sakinlerinden Erdoğan Karakaya, "2 çocuğum var. Biri üniversite, diğeri ise lise okuyor. Bu çocuklar ders yapmak için sürekli buraya geliyor. Evimizde internet çekse daha iyi olur. Buraya bir an önce baz istasyonu yapılmasını istiyoruz. Ev telefonumuz vardı. İnternet çekmedi. Cep telefonunun interneti de sadece burada çekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-06-01 13:59:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.