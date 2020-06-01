Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı’nda bakım tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı’nın bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Anıtın oksitlenmeden kaynaklı değişen rengi de eski haline döndü.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Türkiye’nin en anlamlı anıtlarından ve Antalya’nın simgelerinden olan Cumhuriyet Meydanındaki Ulusal Yükseliş Anıtı’nda, meydana gelen yıpranma nedeniyle bir süre önce bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Heykeltıraş Nusret Demir tarafından hava kirliliği, oksitlenme, egzoz ve iklim şartları nedeniyle yıpranan 6 metre yüksekliğindeki anıtta kapsamlı bir bakım gerçekleştirildi. Anıtın oksitlenmeden kaynaklı değişen rengi eski haline döndü. Korona tedbirleri nedeniyle etap etap yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından anıtın peyzaj düzenlenmesi de tamamlandı.



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