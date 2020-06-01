Yılda 80 bin dalışla , sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor Dünyanın 50 önemli dalış noktasından biri olan Kaş, Kızıldeniz’den sonra dalış yapılabilecek en güzel ikinci nokta Koronanın girmediği Kaş su altı turizm sezonuna hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılda 80 bin dalışla , sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor Dünyanın 50 önemli dalış noktasından biri olan Kaş, Kızıldeniz’den sonra dalış yapılabilecek en güzel ikinci nokta Koronanın girmediği Kaş su altı turizm sezonuna hazır

İHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve yılda 80 bin dalışın yapıldığı Antalya'nın Kaş ilçesinde Korona virüs sonrası dalış organizasyonları hazırlıkları tamamlandı.

Yılda 80 bin dalışla , sualtı turizminin merkezi Kaş İlçesi'nde suyun altıda misafir bekliyor Dünyanın 50 önemli dalış noktasından biri olan Kaş, Kızıldeniz’den sonra dalış yapılabilecek en güzel ikinci nokta Koronanın girmediği Kaş su altı turizm sezonuna hazır

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve yılda 80 bin dalışın yapıldığı Antalya'nın Kaş ilçesinde Korona virüs sonrası dalış organizasyonları hazırlıkları tamamlandı.
Yeni normal kapsamında 1 Haziran itibariyle denize girme yasağı kalktı, sahiller ve plajlar açıldı. Turizmin başkenti Antalya yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için tüm süreç boyunca gerekli hazırlıkları tamamladı ve önlemlerini aldı. Antalya'nın korona girmeyen ilçesi Kaş'ta hem otel işletmecileri hem de diğer işletmeler iyi bir sezon geçmesini bekliyor. Dalış turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Kaş'ta sualtı spor işletmecileri de hazırlıklarını tamamladı.
Kanyon Diving İşletmecisi Erhan Onat, Kaş KASAT Su Altı Sporları Derneği kendi arasında Koronayla ilgili hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Bu zor ve kötü dönemde Kaş Belediyemiz ve kaymakamlığımız çok önemli önlemler aldılar ve Kaş'ta hiç vak'ayla karşılaşmadık. Koronanın ilk çıktığı andan itibaren her gün hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız kademe kademe ilerledi. İlk başta su altı hekimleriyle daha sonra hijyen ve dezenfektan ile ilgili uzmanlar ve doktorlarımızla görüşmeler yaptık. Neler yapmalıyız, dalıcılarımıza karşı nasıl önlemler almalıyız, nasıl hazırlanmalıyız gibi konularda görüştük. Bu çerçevede aldığımız eğitim ve bilgilendirmeler sonucunda hazırlandık" şeklinde konuştu.

"Kaş dalış için hazır"
Onat, "Şuanda Kaş'taki bütün dalış merkezleri ve tekneleri, personel güvenliği, teknenin hijyeni, dalıcıların hijyeni ve ekipman hijyeniyle ilgili çalışmalarını tamamladı. ULV cihazlarımız, ultraviyole lambalarımız, dezenfektanlarımız, maskelerimiz, siperliklerimiz her şeyimiz ile hazırız. Bütün dalıcılar gönül rahatlığıyla Kaş'a gelebilirler, Kaş dalış için hazır. Bilinçli ve hazır şekilde bekliyoruz" mesajını verdi.

"Kaş'ta güvenli dalışlar başlayacak"
"Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) cuma günü bize 1 Haziran'da dalışlara başlamamızda sorun olmadığıyla ilgili bilgi verdi" diyen Onat, TSSF'nın yaptığı hazırlıklar çerçevesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının talimatnamesini beklediğini belirterek, "Muhtemelen hafta sonuna kadar talimatname yayınlanacak diye ümit ediyoruz. Ondan sonra Kaş'ta güvenli dalışlar başlayacak" ifadelerinde bulundu.
Sezonla ilgili değerlendirmelerini aktaran Onat, "Kaş esnafı diğer bölgelere göre biraz daha rahat. Hem bir vak'aya rastlanılmadı hem de herkes bilinçli ve doğru şekilde hazırlandı. Ben bu sene sezonun çok iyi geçeceğine inanıyorum. Kaş zaten kitle turizmi değil, eko turizm yapan bir bölgeydi. Bu nedenle otellerimiz, restaurantlarımız butik işletmeler. Kapasite her yerde yarı yarıya düştü insanlar daha da önem verecekler. Bu sezon Kaş'ta çok güzel geçecek" diye konuştu.

Yılda 80 bin dalış
Yılda 80 bin dalış ile dünyanın en önemli 50 dalış merkezi arasına girdi. Kaş denince akla ilk akla gelen etkinlik olan dalış turizminde su altındaki biyoçeşitlilik, uzun görüş mesafesi, temizlik, batıklar ve uygun dalış noktaları özelliği öne çıkıyor. Dünyanın 50 önemli dalış noktasından biri olarak kaydedilen Kaş, Kızıldeniz’den sonra dalış yapılabilecek en güzel ikinci nokta olarak belirtiliyor. Kaş, ayrıca yılın 12 ayı dalış yapılabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

Su altında yok yok
Kaliteli dalış eğitmenleri nedeniyle yabancıların uğrak yeri konumundaki Kaş, yüzde 20’si yabancı olmak üzere, yılda 80 bin dalışla bir ‘dalış markası’ olma yolunda ilerliyor. Aralarında bir Kaş klasiği Kanyon, Osmanlı batığı, C47 uçak batığı, Tank Batığı, Uçanbalık Bankosu, Oasis Banko, Kovanlı Adası, Deve Taşı, Tünel ve Limanağzı’nın bulunduğu 35 dalış noktasına ve toplamda 22 dalış okuluna sahip turizm merkezinde, gün içerisinde 3 farklı seansta dalış yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi
YEREL HABERLER Havalimanlarında kapıda vedalaşma dönemi
Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı Dünyaca ünlü otellerle aynı sahilde kurulan çardaklarda ücretsiz tatilin keyfini çıkartıyorlar 300 ahşaptan çardağın bulunduğu ve yaklaşık bin 500 kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ise tankerlerle karşılıyor. Korona virüsün ardından başlayan normalleşme süreciyle, beş yıldızlı oteller arasındaki oba ve çardaklar kurulmaya başlandı
YEREL HABERLER Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum ...
Antalyalının deniz hasreti bitti (2)
YEREL HABERLER Antalyalının deniz hasreti bitti (2)
Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Özkul: "'Yeni Normal' dijitalde"
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. ...
Piyango milyoneri Murat Tokmak’ı binlerce kişi takibe aldı Genç milyoner, instagram hesabında paylaştığı ilginç resim ve videolarla sosyal medyada da gündem oluyor Milyonerin takipçi sayısı 384 bine ulaştı
YEREL HABERLER Piyango milyoneri Murat Tokmak’ı binlerce kişi takibe ...
Kepez’den haftada bin 637 noktaya dezenfekte hizmeti
YEREL HABERLER Kepez’den haftada bin 637 noktaya dezenfekte hizmeti
Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı’nda bakım tamamlandı
YEREL HABERLER Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı’nda ...
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaret
YEREL HABERLER Aspendos Antik Tiyatrosu'na yeni dönemde ilk ziyaret
İnternet çekmeyince eğitimlerini Toroslarda kurdukları çardakta yapıyorlar
YEREL HABERLER İnternet çekmeyince eğitimlerini Toroslarda ...
Otomobilin markete girme anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin markete girme anı kamerada
Kepez’den dev bulvar
YEREL HABERLER Kepez’den dev bulvar
Antalya girişinde yoğunluk
YEREL HABERLER Antalya girişinde yoğunluk
Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu Patenci gençler kent merkezinden şehirler arası yola açıldı
YEREL HABERLER Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında ...
Büyükşehir kafe ve restoranları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kafe ve restoranları dezenfekte ediyor
Konyaaltı’nda ‘arabada sinema’ keyfi devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda ‘arabada sinema’ keyfi devam ediyor
Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı Karpuz fidanlarının dibine dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu verdi
YEREL HABERLER Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı Karpuz ...
Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı Kaş'ta yeni normalin ilk gününde yağmur sebebiyle sessizlik hakim
YEREL HABERLER Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura ...
Büyükşehir’den öğrencilere online sınav desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere online sınav desteği
Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı
Başkan Topaloğlu: "Misafirlerimizi bekliyoruz, turizme hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Misafirlerimizi bekliyoruz, ...
Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı ile karşılama Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı 80 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisi ile karşılandı
YEREL HABERLER Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı ile ...
HayatPark’ta çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER HayatPark’ta çalışmalar sürüyor
Kemer Belediyesi'nden eğitime a'dan z'ye destek Kırtasiye malzemeleri okullar açılmadan sıraların üzerinde olacak Lise öğrencilerine ücretsiz servis için çalışmalar devam eriyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden eğitime a'dan z'ye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X