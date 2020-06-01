Antalyalının deniz hasreti bitti (2)

<br>DEMRE VE KAŞ'TA PLAJLAR, BOŞ KALDI<br>Antalya kent merkezinde, normalleşme süreci kapsamında denize girme yasağının kaldırıldığı sahiller dolarken, Demre ve Kaş ilçelerinde ise deniz tutkunları, yağmur ve soğuk hava sürpriziyle karşılaştı. Ünlü plajlara ilk gün akın beklenirken, Kaş ve Demre'de sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu, hava sıcaklığı 20 dereceye kadar düştü. Kaş'taki dünyaca ünlü iki plaj olan Patara ve Kaputaş ile Demre'deki Taşdibi ve Sülüklü plajları bomboş kaldı.<br>Meteoroloji yetkilileri, cuma gününe kadar serin havanın süreceğini, yarın da yağışlı olacağını belirterek, 5 Haziran Cuma günü havanın mevsim normaline dönebileceğini kaydetti.Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-06-01 14:49:05<br>

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