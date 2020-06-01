Hava yolu ile gelen ilk yolculara taksicilerden çiçekli karşılama

<br>Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) HAVA yolundaki seyahat kısıtlaması sürecinde müşterisiz kalan havalimanı taksicileri, iç hatlardaki uçuşların başlaması sonrası ilk yolcuları çiçeklerle karşıladı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan uçak seferleri, bugün yeniden başladı. Antalya Havalimanı'na yaklaşık 2,5 ay aradan sonra ilk uçak İzmir'den geldi. Bu süreçte müşterisiz kalan havalimanındaki taksi şoförleri gelen ilk yolcuları çıkış kapısında çiçeklerle karşıladı. Çiçeklerle karşılanan yolcular büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.<br>Havalimanı taksi yetkilisi Uçar Çolak, "Bu süreçte zor bir dönem geçirdik. Uçuşların başlamasıyla gelen yolcuları mutlu etmek adına çiçeklerle karşıladık. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da süreci çok iyi yönettiği için çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde normalleşme sürecine hızlı geçiş yaptık" dedi. İstanbul'dan gelen uçaktaki yolculardan Gökçen Tekyıldız, "Yasağın kalkmasıyla memleketimize geldik. Seyahat izni almak için uğraşmıştık ancak alamadık. Çiçekle karşılanmak çok hoşuma gitti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM<br>2020-06-01 15:23:30<br>

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