Atadan kalma yöntemle keçi peyniri üretiyorlar

<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Aziz Beşkeçili, eşi ve iki kızıyla atalarından kalma yöntemle keçi peyniri üretiyor. Aile, bu doğal yöntemi günümüzde yaşatan az sayıda üretici arasında yer alıyor.<br>Demre'ye bağlı Davazlar Mahallesi İkikuyu mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Beşkeçili ailesi, atadan kalma yöntemle peynir üretiyor. Denizden 825 metre yükseklikte, şebeke hattı olmadığı için suyu uzak bir bölgeden taşıyarak getiren Aziz Beşkeçili, eşi Remziye ve kızları Gönül ve Emine ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyor. 130 keçisi, 125 oğlağı olan aile her gün keçilerin sütünü elle sağıyor. 130 keçiden yaklaşık 40 litre süt alan aile, bu sütten 6 kilo tam yağlı peynir elde ediliyor. Sağılan süt, hemen bidonlara alınıyor. Sağım bittikten sonra omuzlarda taşınan bidonlar, evde peynir yapılacak kaplara süzülüyor. Sağım bitince ayrı ağıldaki oğlaklar, annelerini emmeleri için bırakılıyor. Annesinin kabul etmediği oğlaklar da sağılan sütlerle biberonla besleniyor. Kaplardaki süt mayalanıyor. Ardından kapların üstü kapatılarak 2 saat bekleniyor. Ardından oluşan ham peynir beyaz torbalara alınarak, süzülüyor. Süzülen su da kaynatılarak lor peyniri elde ediliyor. Süzülen torbadaki peynirler bir gün buzdolabında dinleniyor. Bir gün sonra da kilosu 40 liradan satılıyor.<br>Üretilen peynirde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Keçiler bu mevsimde doğadan besleniyor. Keçi sürüsü sürekli olarak kontrol altında. Aşıları düzenli olarak yapılıyor. Ek besin verilmiyor. Bu nedenle peynirler sağlık açısından sorunsuz. Bu peynir üretimi 15 Mayıs'tan 15 Ağustos'a kadar sürüyor. Ağustos ayına doğru günlük üretim 2 kiloya kadar düşüyor. Peynirin satışında ise sorun yaşanmıyor.<br>'ATALARIMIZDAN KALMA BİR PEYNİR'<br>Zor koşullarda hayvancılık yapmaya devam ettiklerini söyleyen Aziz Beşkiçili, "Keçilerimiz Demre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kontrol altında. Peynirimiz son derece sağlıklı. Bu peynir bizim atalarımızdan kalma bir peynir. Yıllar önce yapıldığı aynı sistemle yapmaktayız. Sağlık açısından hiçbir sıkıntısı yoktur. Hayvanlarımızın aşısı tamdır. Hayvanlarımız dışarıdan yemle veya herhangi bir şeyle beslenmemektedir. Doğaldır, doğal yetiştirilir. Hep böyle devam eder" dedi.<br>Anne Remziye Beşkeçili ise, "Ben bu peyniri atalarımdan, dedemden, ninemden, annemden öğrendiğim yöntemle üretiyorum. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz" diye konuştu.<br>Ailesine yardım eden Gönül Beşkeçili de uzun uğraşlar sonucu doğal peynirlerinin ortaya çıktığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-06-02 08:10:32<br>

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