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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa, ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Antalya’daki ilk belediye oldu

İHA

Muratpaşa Belediyesi, 'sıfır atık yönetim sistemi'ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'Sıfır Atık Belgesi'ni alan Antalya'daki ilk belediye oldu.

Muratpaşa, ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Antalya’daki ilk belediye oldu

Muratpaşa Belediyesi, ‘sıfır atık yönetim sistemi’ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Antalya’daki ilk belediye oldu.
Muratpaşa Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Antalya’da ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediye oldu. Nisan ayında 4’üncü yılının geride bırakan Çevreci Komşu Kart’la, ilçe genelinde nitelikli evsel atıkların, elektrikli ve elektronik atıklarla birlikte bitkisel atık yağların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Muratpaşa Belediyesi, kurumsal olarak aldığı belge için tüm hizmet birimlerinde masa altı atık kovalarını kaldırdı. Atık kovaları yerine üçerli set olarak 144 sıfır atık ekipmanları teknik personellerce, hizmet birimlerinde, uygun görülen yerlere yerleştirildi. Belediye çalışanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkili personelince verilen eğitimlere katıldı, her müdürlükte sıfır atık sorumluları belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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