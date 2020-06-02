Konyaaltı yaya güvenliğine önem veriyor

Konyaaltı Belediyesi, ara sokaklarda yaya güvenliğini arttırmak için işaretleme çalışması gerçekleştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara sokaklardaki işaretleme çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle park alanları, kamu kurumları ve okul bölgelerindeki gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toros Mahallesi’nde Traklar Parkı’na bağlanan ara sokakları araç ve yayalar için dikkat çeken işaretlemeler yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı ilçemizi yayalarımız için daha güvenli hale getirmek için ara sokaklar ve caddelerimizdeki işaretleme çalışmalarına önem veriyoruz. Taksi durakları, okul önleri, kamu kurumları, park alanlarına çıkan noktalarımızda trafik işaret ve çizgi çalışması yapıyoruz. Konyaaltı’mızın daha huzurlu ve güvenli bir ilçe olması çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz” dedi.

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