ASAT Elmalı’da susuzluğa son verdi Taşkın suları tarımsal sulamada kullanılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’da yağmur sularının boşa gitmesini önledi. Taşkın sularının tarımsal sulamaya kazandırılması için yapılan çalışma ile başlıca geçim kaynağı tarım olan Elmalı'da yüzlerce çiftçi susuzluk çekmekten kurtuldu.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile yağmur suları, tarımsal sulamaya kazandırıldı. ASAT’ın 5 ayrı mahallenin tarımsal sulamasına destek olduğu sulama projesi ile Kazanpınar kaynağından çıkarak önceden Elmalı’daki doğal düden oluşumu içine akıp boşa giden su, 4 adet pompa yardımı ile Avlan Gölü tahliye kanalına aktarılıyor. Bu sayede Düdenköy, Bayralar, Yakaçiftlik, Karamık ve Göltarla Mahallelerinde mevcut olan kanala yakın arazilerin tamamı sulanabiliyor. İlçe tarımına önemli katkı sunan proje yer altı sularının beslenmesine de katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Elmalı’da yürütülen su ve atıksu yatırımlarını değerlendirmek ve çalışmaları yerinde görmek için Elmalı’ya giden ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve beraberindeki yetkililer, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ü de makamında ziyaret etti. Ziyarette ASAT Genel Müdürlüğü’nün ilçedeki yatırımları ile mevcut ihtiyaçlar ve ileriye dönük planlar ele alındı.

Taşkın sularının tarımsal sulamaya kazandırılması çalışmalarını ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk "Tarımda suyun en verimli şekilde kullanılması, bir damla suyun bile israf edilmemesi çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün çalışması ile boşa akıp giden suları artık tarımsal sulamada kullanabileceğiz. Çalışma çiftçilerimize hayırlı, ürünleri bereketli olsun" dedi.



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