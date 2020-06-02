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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odasından çıkamayan Zeynep nineye tekerlekli sandalya sürprizi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların her alanda yanında olmaya devam ediyor. Finike'de rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda olan 3 kişiye daha hasta yatağı yardımında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi yürüyemediği için dışarıya çıkamayan ve odasında adeta mahsur kalan Zeynep Nine'ye de tekerlekli sandalye vererek yüzünü güldürdü.

Odasından çıkamayan Zeynep nineye tekerlekli sandalya sürprizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların her alanda yanında olmaya devam ediyor. Finike’de rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda olan 3 kişiye daha hasta yatağı yardımında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi yürüyemediği için dışarıya çıkamayan ve odasında adeta mahsur kalan Zeynep Nine’ye de tekerlekli sandalye vererek yüzünü güldürdü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yaptıkları değerlendirmeler sonrası hasta yatağı talebinde bulunan vatandaşlara yatakları temin ediliyor. Finike’de yaşayan 3 kişiye daha tam donanımlı hasta yataklarını teslim eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri Zeynep Nine’nin de tekerlekli sandalye talebini geri çevirmedi.
Finike İskele mahallesinde oğlu Şerafettin Sönmez’in evinde yaşayan 89 yaşındaki alzheimer hastası olan ve beyin fonksiyonları çalışmadığı için hareket edemeyen Melahat Sönmez'e Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi tarafından hasta yatağı verildi. Annesine eşi ile kendisinin baktığını söyleyen Şerafettin Sönmez, "Talebimizi kısa sürede karşıladılar. Tedbir amaçlı hasta yatağını dezenfekte ederek getirdiler. Ekipler maske ve eldiven takarak son derece titiz çalışıyor. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz” dedi.

Zeynep nineye tekerlekli sandalye
Finike Hasyurt Mahallesi’nde oturan 85 yaşındaki kalp hastası Ahmet Çalık’a da talep ettiği hasta yatağını teslim eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sahilkent Mahallesi’nde oturan 15 yaşındaki Sefa Çelik’in talebini de geri çevirmedi. Büyükşehir ekipleri tarafından hasta yatağı teslim edildi. Geçirdiği trafik kazası sonrası kısmi felç olan ve ameliyatla beline platin takılan Sefa, korona virüs önlemleri sebebiyle fizik tedavi sürecini evinde bekliyor. Büyükşehir Belediyesi’ne hasta yatağı talebinde bulunan babası Salih Çelik, talebin olumlu karşılanması ve yatağın teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Oğlumun bu süreci tam donanımlı bir hasta yatağında geçirecek olması üzüntümüzü biraz azalttı. Büyükşehir Belediyesi’ne bu süreçte yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Arif Bağbelen Mahallesi’nde oturan 84 yaşındaki Zeynep Akyürek’in de yüzünü güldürdü. İlerleyen yaşından dolayı yürüyemez hale gelen ve yataktan çıkamadığı için adeta odasında mahsur kalan Zeynep Nine’ye tekerlekli sandalye verdi. Zeynep Nine’nin durumunu Büyükşehir Belediyesi’ne bildiren torunu Fatih Akyürek kısa sürede yardım elini uzatan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Zeynep Nine’nin bakımını sağlayan gelini de ''Odasında çok sıkılıyordu artık evin önüne kadar da olsa dışarı çıkarabiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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