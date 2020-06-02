Demir kolona sıkışan kediyi esnaf kurtardı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir iş yerinin demir kolonunun içine düşerek mahsur kalan yavru kediyi esnaf, spiral yardımıyla kurtardı.

Aksu Pınarlı Mahallesi'nde demirci dükkanı bulunan Ercan Kurnaz, sabah iş yerine geldiğinde demir kolonun içinden kedi sesi geldiğini duydu. Kurnaz, bir süre kedinin olduğu noktayı belirlemeye çalıştı. Ercan Kurnaz, çatıdan demir kolunun içine düşen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerini aramayan Kurnaz, eline aldığı spiralle iki katlı demir kolunu yavaş yavaş kesmeye başladı. Kolonun dibinden sesi gelen kediye zarar vermemek için itina gösteren Kurnaz, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından kediye ulaştı. Kurnaz, eliyle dışarı çıkardığı kediyi özgürlüğüne geri bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.