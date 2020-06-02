Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

<br>'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'<br>Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın kendisi gibi astsubay olan eşi Ayça Özcan (27), izinli olarak bulunduğu Mersin'den Antalya'ya getirildi. Eskort eşliğinde karayoluyla getirilen Jandarma Astsubay Ayça Özkan'ı, şehidin babaevi önünde askeri görevliler karşıladı. Ayça Özcan, kendisini karşılayan kayınpederi Tuncer Özcan'a sarılarak, "Baba, nedir bu hal ? Buraya gelene kadar herkes farklı bir şey söyledi. Ne olur bana doğruyu söyle. Bu taziye çadırları niye kuruldu?" diye sordu. Acılı baba ve eş, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.<br>Daha sonra evden çıkan şehit annesi Ayşe Özcan da gelinine sarılıp, "Şimdi düğününü yaptık Ayçam" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAlparslan ÇINAR<br>2020-06-02 13:53:51<br>

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