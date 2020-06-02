Korona virüsün giremediği turizm bölgesine girişte sıkı denetim Polis, Kaş ilçesine giriş yapan araçlardaki yolcuları tek tek kontrol ediyor Kimlik kontrolü sırasında uzun kuyruklar oluştu

Antalya’nın Kaş ilçesinde seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Kaş ilçesine ulaşmaya başladı. Bu kapsamda şehrin giriş ve çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluşurken araçların sıkı denetimi yapıldı, kimlikler kontrol edildi.

İlk günden itibaren alınan önlemler, halkın bilinçli ve tedbirli davranmasıyla bugüne kadar Covid19 vakasına rastlanmayan Kaş'ta ‘yeni normal hayat’ başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgına karşı alınan önlemler, yeni dönemde de Kaş’ta uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi.

KaşKalkan istikametindeki Acısu ve KaşAntalya yönündeki Çomucak mevkisinde yol kontrol uygulama noktasında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı, sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Sokak kısıtlamaları devam eden 65 yaş ve üzeri ile 018 yaş grupları denetlendi. Yoğun talep olan ilçede kontroller sırasında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. İlçedeki denetimlerin ara verilmeden devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.