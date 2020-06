Antalya Valisi Münir Karaloğlu kentte başarılı bir pandemi süreci yürüttüklerini belirterek, "Antalya’nın yüzde 85’i maske kullanıyor. Gençleri kontrol edemiyoruz. Esnaf kesimine tam maske taktıramadık. Bu iki kesime taktırırsak fena değiliz" dedi. Karaloğlu, kente gelecek turist sayısıyla ilgili ise "Turizmde en kötü senaryo 2,5 milyon ama ben, sadece eylül ayında bile bu şehir 2,5 milyon insanı getirir diyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin bir restoranda, ‘Tedbiri elden bırakma çok yaşa Antalya’ konulu basın toplantısı düzenledi. Vali Karaloğlu, yeni tip korona virüsle (Covid19) büyük bir mücadele içinde olduklarını kaydetti. Son 3 ayda yaşananların kendi jenerasyonunun yaşamadığı bir durum olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, “1918 İspanya’da grip salgınıyla yaşanan bir olay vardı. En az 50 milyon insan Avrupa’da yaşamını yitiriyor. Farklı salgınlar oldu. Ama bütün dünyayı etkileyen, kepenk indiren bir salgını yaşadı bizim jenerasyon. Bunu hep beraber tecrübe ettik. Her ülke kendi tecrübesini, kriz yönetme başarısını arazide uyguladı. Her ülkenin farklı metotları vardı. Bizim gibi bazı ülkelerde daha salgın gelmeden sıkı tedbirler ve önemli uygulamalarla en az zararla başarılı olan ülkeler var. Bunun başında da biz geliyoruz. Ülkemizle gurur duyun. Ama maalesef azınlıkta olsa iyilikten de güzellikten de rahatsız olan kesim var. Bu ortak başarıdır. Bu konuda başarılı olan şehirlerde var. Bir tanesi de biziz. Şehrinizle de gurur duyun. Vatandaş bilinçli davranmazsa tedbir ne işe yarar. Vatandaşlarımızın bilinçli olması başarımızda etkendir" ifadelerine yer verdi.



“Şu ana kadar 122 bin kişiye 1000’er TL yatırıldı”

Vali Karaloğlu, “Toplumda hareket yoksa ekonomik hareket de yok. İnsanlar işini kaybetti. 7 bin işletmeyi genelgeyle kapattık ama çantacı, kuyumcu da kendi isteğiyle açmadı. Herkes aslında payını düşeni aldı bu süreçten. Hemen ekonomik istikrar programı açıkladık. İhtiyaç sahiplerine biner liralık bağış başlatıldı. Antalya’da 3’üncü faz devam ediyor 122 bin Antalyalı vatandaşımız hesaplarına biner lira yatırıldı geri ödemesiz” dedi. Vali Karaloğlu, turizm sektöründeki iş adamlarının desteğiyle 50 bin gıda yardım paketini 19 ilçede dağıttıklarını kaydetti.



“160 bin 42 kişi kısa çalışma ödeneği alıyor”

12 milyon TL’lik yardımın ise vakıflar üzerinden ulaştırıldığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Kısa çalışma ödeneği için 23 bin 558 işletme bazında istifade etmek için bize müracaat etti. Beyanlar üzerinden ödemeler yapılmaya başlandı. 160 bin 42 çalışan kısa çalışma ödeneği almaya devam ediyor. İşini kaybeden 7 bin çalışana da işsizlik ödeneği veriliyor" dedi.



“11 milyar 200 milyon sıcak para”

Başta çok büyük panik olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Kamu bankaları ve çalışanlarını kutlamak lazım. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bile onlara özel izin verdik. Bugüne kadar 3 kamu bankasından toplam 11 milyar 200 milyon hem işletme hem bireysel kredi olarak Antalya ekonomimize sıcak para girdi. Halen bunlar devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.



"344 bin çağrıya cevap verdik"

Üretim ve tedarik zincirinin kopmaması için ciddi bir işbirliği yaptıklarının altını çizen Vali Münir Karaloğlu, “Hiçbir şekilde üretim ve tedarik zinciri koparmadık. Tarımsal ve hayvansal üretimin sokağa çıkma sürecinde işlemesi için ciddi bir inisiyatif kullandık" dedi. Vefa destek gruplarından da bahseden Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve açıkkapı.gov tr üzerinden yapılan 344 bin talebi karşıladıklarını vurguladı.



Kurallar

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdiklerini işaret Karaloğlu, “Sosyal mesafeye uyacağız, maske takacağız, temizliğe dikkat edeceğiz. 10 kişilik bizimde Antalya’da bilim kurulumuz var. Toplumun her kesimini ilgilendiren işletme ve alanlarda bilim insanları rehber hazırlamış, bu kuralların yanında başta belirttiğim 3 kurala da uyacağız” diye konuştu.



"Almanya ile uçuş başlıyor"

Turizmin Antalya’nın ana sektörü olduğunu ve pandemiden en çok etkilenen alan olduğunun altını çizen Vali Münir Karaloğlu, “Ama pandemiden sonra en hızlı toparlanacak sektör turizm olacaktır. Hepimiz evde sıkıldık. Tatile hepimizin ihtiyacı var, dünya insanında var. İnsanlar 34 aylık sürede emekli maaşını aldı, harcayamadı sabit gelirliler maaşını aldı harcayamadı. Normalleşme tamamlandıktan sonra sektör hızla geri dönecektir. Buna herkes inansın. Antalya dün itibariyle iç turizm başladı. Bu hafta sonu itibariyle Almanya'dan uçaklar var. Sadece bizim istememizle hareketlenme mümkün değil. İki ülkenin karşılıklı karar alması gerekir. Kapıları kapatırken uyguladığımız süreci, açarken de uygulayacağız. Süreci toparlayan ülkelerin başında Almanya gözüküyor. Sona yaklaşmış olan ülke Almanya. Rusya’da pandemi geç başladı ve pik zamanı geç olacak. O nedenle Rusya geç açılacak" şeklinde konuştu.



“En kötü senaryo 2,5 milyon turist”

Türkiye’de turizm sektörünün çok dinamik olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Sertifikasyon kuralları tanımlandı. Bu pandemi dolayısıyla işletmelerin alacağı tedbirlerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının pandemiden sonra kapsamlı genelgesi var. İşletmelerimize bir sertifika veriliyor. Alınması gereken sosyal mesafe hem hijyen hem de güvenli gıda konusunda güvenilir tesis olduğuna dönük sertifika verilecek. Biz bu sertifikayla tesisimizin güvenli olduğunu garanti ediyoruz. Buraya tatile gelirseniz salgınla ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Bu güveni vermezsek yerli ve yabancı turist gelmez. Bir müddet tereddütler oluşacak. Turizmde böyle yavaş hareketle başlayacak güven ortamı oluştuğunda senenin ikinci yarısında bile ciddi bir hareket bekliyoruz. En kötü senaryo 2,5 milyon, ben de sadece eylül ayında bile bu şehir 2,5 milyon insanı getirir diyorum. Pandemi sonrasında şehir ve sektörü hayata tutmamız gerekir. Ayakta tutabilirsek biz çok hızla koşarız. Yapmamız gereken şey işletmeleri ve sektörü hayatta tutabilmektir. 2020 ayakta kalma yılıdır. 2021 yılında hızla koşarız” dedi.

Vali Karaloğlu, toplu taşıma ile ilgili hangi yolu izleyeceklerini ise birkaç gün içinde açıklayacaklarını bildirdi. Devletin pamuğu sübvanse ettiğini dile getiren Karaloğlu, bu çerçevede son iki yılda özellikle Serik’te pamuk ekimine geri dönüldüğünü kaydetti.



“İki kesime maske taktıramadık”

Antalya’nın yüzde 85’inin maske kullandığını belirten Karaloğlu, “Gençleri kontrol edemiyoruz. Esnaf kesimine tam maske taktıramadık. Bu iki kesime taktırırsak fena değiliz. Maskeyi tam takmak önemli çene altı ve güneş gözlüğü üzerine takmamalıyız" uyarısını yaptı.



12 milyon maske dağıtıldı

Antalya’da 12 milyon maskeyi ücretsiz dağıttıklarının altını çizen Vali Karaloğlu, “6 milyonunu eczaneden dağıtıldı, 6 milyonu ise işletme ve vatandaşların ayaklarına götürüldü” dedi.



"Kaçak yapıda muhatap Antalya Valiliği değil"

Kaçak yapılarla ilgili yöneltilen bir soruya ise Karaloğlu, “Kaçak yapı ile mücadelenin birinci adresi Antalya Valisi Münir Karalaoğlu ve Antalya Valiliği değil. Kaçak yapıyla mücadelenin birinci adresi yerel belediyedir, ilçe belediyesidir. Herkes kendi ilçe sınırındaki imara aykırı kaçak yapılaşmadan sorumlu ve yetkilidir. İhmal ederse ne olur yetki büyükşehire geçer. Biz yazıyı yazarken hem ilçe belediyelere hem de büyükşehir belediyesine yazarız. Büyükşehir yapmazsa biz devreye gireriz. Bizim denetim görevimiz var yıkma yetkimiz yok, yıkım ilçe belediye başkanındır. Bundan sonra kaçak yapı gördüğünüzde ilçe belediye başkanını mentionlayın, sonra beni mentionlayın. Ama şu anda sanki bütün sahillerden Antalya Valisi sorumlu, bu belediyenin hiçbir sorumluluğu da yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Birinci yetkili ilçe belediye başkanlarıdır” açıklamasını yaptı.



Kemer ve Kepez belediyelerine kaçak yapıyla mücadele teşekkürü

Vali Karaloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bin 200 kaçak yapı var Antalya’da tespit edilen. İlçe belediyelerle 646 tanesini cumartesi gününe kadar yıktı ve devam ediyorlar. Kaçak yapıları yıkma konusunda en iyi mücadele eden iki belediye Kemer ve Kepez’dir. Çok sıkı denetleme yapıyoruz. Benin görevim belediyeyi, büyükşehiri denetlemektir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü müfettişleri tüm sahilleri teker teker gezdiler sit alanlarındaki kaçak yapılar, tespit edildi. En çok kaçak yapı Kaş’tadır. Gözümüz gibi bakmamız gereken yer Kaş’ta en çok yapı maalesef 2017 yılının 31 Aralık’tan sonra 260 tespitli kaçak yapı var. Çalışıyoruz. Antalya Valisi olduğum süreçte hiç kimseye özel çevre alanında, sit alanında, hazine arazisinde kendi tapulu arazisinde kaçak yapı yapılmasına göz yummam mümkün değildir. Bunu yönettiğim şehre ihanet olarak görürüm. Kaş’ta geçen hafta yıkıma başlandı, 12 yapı yıkıldı. Adrasan’da 1,5 ay içinde 48 yapı yıktık. Bizim sahilleri koruma görevimiz var.”



ATSO Başkanı Çetin: "Üç kamu bankası çok ciddi destek verdi"

ATSO Başkanı Davut Çetin, korona virüs sürecinde 19 Mart’tan itibaren toplantıları uzaktan yaptıklarını söyledi. Sürecin devamında ATSO’nun tüm etkinliklerini iptal ettirdiğini belirten Çetin, 1 Haziran’dan itibaren kontrollü sosyal hayatın ilk gününe başladıklarını kaydetti. Dünü değerlendirmek, yarın adına neler yapabilirizi konuşmak adına bir araya geldiklerini ifade eden Çetin, “İlk açıklanan paket küçük geldi. Rakamlar küçük geldi. Ama ondan sonra bizim ilettiğimiz taleplerle neredeyse tamamına cevap verildi. Hızlı tedbirler alındı. 19 Mart ile Nisan ayının ilk haftası büyük panik yaşadık. Paket 500 milyar falandı açıklanan. O süreci çok iyi atlattık. Geçen hafta cuma günü 224 milyar lira kredi dağıtılmış. 3 kamu bankası çok ciddi destek verdiler. Yapılan düzenlemelerle esnaf statüsünde olan can suyu niteliğindeki 25 bin liralık krediye ulaştık" diye konuştu.



"En iyi korunan illerdeniz"

Çetin, Nefes kredisinin 7’nci paketi ile Antalya’da 100 milyara yakın kaynak oluşturduklarını belirtti. Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi yönünde talepler geldiğini aktaran Davut Çetin, “ Bir sürü kriz yaşadık ama yaşamadığımızı bir kriz kalmadı. Yüz yılda gelen bir olayı da gördük. Antalya olarak çok şanslıyız. Valimiz ile çalışmaktan gurur duyuyorum ne istediysek yaptı. Salgının en yoğun yaşanacağı iller arasındaydık. Ama şimdi vaka görülme oranında 81 il içinde sonucuyuz. Biz bu süreci dinamik tedbirlerle hızlı kararlarla, genelgelerle Antalya’yı çok iyi koruduk. Önümüzdeki dönemde turizmde de çok ciddi bir çıkışa ihtiyacımız var. Dünyanın en iyi korunan ülkelerinden biriyiz, Antalya’da en iyi korunan illerindeniz.”ifadelerine yer verdi.



"Ertelenen borçlar nedeniyle Akim, Kasım ve Aralık aylarında bir endişeliyiz"

Ertelenen borçlar nedeniyle ekim, kasım ve aralık aylarında bir endişeleri olduğunu dile getiren Davut Çetin, “Bu sürede işler geçen seneki seviyeye çıkacak mı şüphelerimiz var. Üyelerimiz bir yön çizmemiz gerekiyor. İyi olacak dersek yatırım olacak, kötü dersek olmayacak. Bütün üyelerimizin nakit akışını oturup hesap etmesi gerekir. İyimser kadar kötümser tablolar da var. Bizim güvenle çalışıyor olmamız gerekir. Antalya’da dayanışma içinde olacağız. Mülk sahipleri 34 ay kira almayacak, birbirimizden alışverişi yeniden başlayacağız. Piyasayı hareketlendirmeye ihtiyacımız var. Salgınla yaşamayı öğreneceğiz. Yoksa salgın var diye gider evde oturursak bu iş olmaz” diye konuştu.



"Antalya güvenli"

Pandemi sürecinde turizme ayrı bir parantez açan Çetin, "En önemli sektör turizmdir. Orada ciddi bir düşüş göreceğiz. Çok çabuk toparlanıp her beraber bu işlere çalışmalıyız. Hem yerli hem yabancıda bir sıkıntı yaşamayacağız. Bunu atlatır, 2021’de bir patlama yaşarız. Bu süreçte turizmdeki fiyatı tanıtımı çok iyi korumamız gerekir. Antalya’nın güvenli olduğunu anlatmalı, misafirlerimiz çok iyi ağırlamalıyız" dedi.



"Kaleiçi'nin tanıtımına başlayacağız"

Kaleiçi’nde bir çalışma yaptıklarını dile getiren Çetin, "Araç giriş çıkışını azaltıyoruz. 00.00’a kadar tedarikçiler araçları kısa süreliğine girecek. 7 kapıdan giriş çıkış yapılacak. Restorana girerken uygulanan kurallar uygulanacak. İşi sıkı tutacağız. Daha güvenli noktada Kaleiçi’ni tanıtmaya başlayacağız" dedi. Çetin, kente en kötü senaryoda 2,5 milyon, iyi senaryo ise 5 milyon 200 bin turist beklediklerine dikkat çekti.



Tarımın önemi

Çetin sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarım 3 aylık süreci en iyi atlatan sektördür daha az yarayla atlatan sektördür. Tarım tarafında çok sıkıntı yok. İhracatta bir artış var. Fiyatlar bir ara çıktı. Birkaç aya bakarak değerlendirme yaparsak yanlış yere gideriz. Salgını atlatalım tarım üretimini hiç bırakmamız gerekir. Örtü altı serada bir kayıp yaşamaya başladık. Artık Antalya’da yüzde 5055’dik yüzde 40’lara düştük. Ülke genelinde sera üretimi yapılmaya başlandı. Bu işin başı planlamadır. Bu kriz ihracat pazarında yeni kapılar açacaktır. Tarımda alacağımız dersler vardır.”

