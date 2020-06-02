Turuncu Bayrak Projesine Korona virüs revizyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turuncu Bayrak Projesine Korona virüs revizyonu

İHA

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi'nin başvuru ve değerlendirme sürecinde Covid19 salgını nedeniyle değişiklik yapıldı.

Turuncu Bayrak Projesine Korona virüs revizyonu

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17’ncisi gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi’nin başvuru ve değerlendirme sürecinde Covid19 salgını nedeniyle değişiklik yapıldı.
Alanya Belediyesi tarafından 16 yıldır aralıksız olarak düzenlenen bu yıl ise 17’ncisi gerçekleştirilecek olan Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme Projesi için, Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen denetimler, revize edilen kurallarla birlikte yeniden başlıyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılacak denetimler sonucunda hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmeler turuncu bayrakla ödüllendirilecek. Projenin 17’nci yılında gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve yaşanan Korona salgını nedeniyle tedbirlerde ve denetlemelerde yeni bir yol izlenecek. Prestij ve kalitenin de göstergesi olarak kabul edilen Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı bulurken aynı zamanda salgın sürecinde de müşterilere yeterliliklerini gösterme şansı bulacaklar.
Yıllardır şehirde bir marka haline gelerek turizmde ve tanıtımda yerini alan Turuncu Bayrak, işletmeler ve tüketiciler için hijyenin sembolü niteliği taşırken aynı zamanda Korona sonrası doğan normalleşme sürecinde işletmelerin yeterlilik kontrolü de olacak. Sürecin tekrar gözden geçirilmesi ve ilave tedbirler alınması hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Sağlık Bakanlığı COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayınlanan kriterlerin turuncu bayrak kriterlerine ilave edilerek yeni kontrol formlarının oluşturulduğunu, konu hakkında uzman personelin yapacağı denetimler sonucu sezon içerisinde Turuncu Bayrak yarışma sonuçlarını ilan edileceğini belirtti.

Başvuru süreci uzatıldı
Koronavirüs nedeniyle başvuru yapamayan işletmelerin başvuru yapabilmeleri için 20 Haziran 2020 tarihine kadar da ek süre verildi. Turuncu Bayrak yarışmasına katılabilecek işletme faaliyet alanları ise şu şekilde; restaurant, pastane, ekmek fırınları, dondurmapastayufka imalathaneleri, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumları, okul kantinleri, bayan kuaförleri.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da zehir tacirleri polisten kaçamadı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da zehir tacirleri polisten kaçamadı: 5 ...
Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası Araçla drift atan sürücüye , arkadaşı ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası
YEREL HABERLER Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor ...
(düzeltme) Vali Karaloğlu: "Turizmde en kötü senaryo 2,5 milyon ama ben, sadece eylül ayında bile bu şehir 2,5 milyon insanı getirir diyorum" Vali Karaloğlu'ndan gençlere esnafa maske sitemi: "Gençleri kontrol edemiyoruz. Esnaf kesimine tam maske taktıramadık" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Antalya'da dün itibariyle iç turizm başladı, bu hafta sonu itibariyle Almanya'dan uçaklar var" "Kaçak yapıyla mücadelenin adresi ilçe belediyeleridir, Antalya Valiliği değil" "Kaçak yapıları yıkma konusunda en iyi mücadele eden iki belediye Kemer ve Kepez’dir" "Bin 200 kaçak yapı var Antalya’da tespit edilen. İlçe belediyelerle 646 tanesini cumartesi gününe kadar yıktı ve devam ediyorlar" "Bundan sonra kaçak yapı gördüğünüzde ilçe belediye başkanını mentionlayın, sonra beni mentionlayın. " ATSO Başkanı Davut Çetin: "Ertelenen borçlar nedeniyle ekim, kasım ve aralık aylarında bir endişeliyiz" Kente en kötü senaryoda 2,5 milyon, iyi senaryo ise 5 milyon 200 bin turist bekliyoruz"
YEREL HABERLER (düzeltme) Vali Karaloğlu: "Turizmde en kötü senaryo ...
Korona virüsün giremediği turizm bölgesine girişte sıkı denetim Polis, Kaş ilçesine giriş yapan araçlardaki yolcuları tek tek kontrol ediyor Kimlik kontrolü sırasında uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Korona virüsün giremediği turizm bölgesine girişte ...
Başkan Tütüncü’den pandemi süreci teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den pandemi süreci teşekkürü
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Covid-19 Eğitimi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Covid-19 ...
Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
Demir kolona sıkışan kediyi esnaf kurtardı
YEREL HABERLER Demir kolona sıkışan kediyi esnaf kurtardı
Bıçaklanan genç yaralı halde fırından yardım istedi
YEREL HABERLER Bıçaklanan genç yaralı halde fırından yardım istedi
Vali Karaloğlu: "Turizmde en kötü senaryo 2,5 milyon ama ben, eylül ayına kadar bile bu şehir 2,5 milyon insanı getirir diyorum" Vali Karaloğlu'ndan gençlere esnafa maske sitemi: "Gençleri kontrol edemiyoruz. Esnaf kesimine tam maske taktıramadık" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Antalya'da dün itibariyle iç turizm başladı, bu hafta sonu itibariyle Almanya'dan uçaklar var" "Kaçak yapıyla mücadelenin adresi ilçe belediyeleridir, Antalya Valiliği değil" "Kaçak yapıları yıkma konusunda en iyi mücadele eden iki belediye Kemer ve Kepez’dir" "Bin 200 kaçak yapı var Antalya’da tespit edilen. İlçe belediyelerle 646 tanesini cumartesi gününe kadar yıktı ve devam ediyorlar" "Bundan sonra kaçak yapı gördüğünüzde ilçe belediye başkanını mentionlayın, sonra beni mentionlayın. " ATSO Başkanı Davut Çetin: "Ertelenen borçlar nedeniyle ekim, kasım ve aralık aylarında bir endişeliyiz" Kente en kötü senaryoda 2,5 milyon, iyi senaryo ise 5 milyon 200 bin turist bekliyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Turizmde en kötü senaryo 2,5 milyon ...
Yabancı turist gelmeyince oteldeki bütün direklere Türk bayrağı çekildi Otel direklerine çekilen Türk bayrakları ülkeler arası uçuşlar açılıncaya kadar yalnız dalgalanacak Yabancı misafirler geldikçe ülke bayrakları eklenecek
YEREL HABERLER Yabancı turist gelmeyince oteldeki bütün direklere ...
Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak
YEREL HABERLER Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı ...
Kepez ormanlarında doğal yaşam
YEREL HABERLER Kepez ormanlarında doğal yaşam
Koronavirüs orkideyi de vurdu
YEREL HABERLER Koronavirüs orkideyi de vurdu
Antalyaspor yuvasına döndü
YEREL HABERLER Antalyaspor yuvasına döndü
Odasından çıkamayan Zeynep nineye tekerlekli sandalya sürprizi
YEREL HABERLER Odasından çıkamayan Zeynep nineye tekerlekli sandalya ...
ASAT Elmalı’da susuzluğa son verdi Taşkın suları tarımsal sulamada kullanılacak
YEREL HABERLER ASAT Elmalı’da susuzluğa son verdi Taşkın suları ...
Konyaaltı yaya güvenliğine önem veriyor
YEREL HABERLER Konyaaltı yaya güvenliğine önem veriyor
Öykü Arin, ilik savaşında 1 yılı geride bıraktı
YEREL HABERLER Öykü Arin, ilik savaşında 1 yılı geride bıraktı
Otomobil, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 5 ...
Muratpaşa, ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Antalya’daki ilk belediye oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa, ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Antalya’daki ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil çarptı: 5 yaralı Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil çarptı: 5 ...
Antalya'ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
(ÖZEL) Takımının başarısına 4 dilde katkı oluyor Alanyaspor’da 13 yabancı futbolcu, tek tercüman Portekizce, İspanyolca, İngilizce ve Boşnakça konuşan tercüman 9 yıldır iletişimin adresi oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Takımının başarısına 4 dilde katkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X