Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde bir adreste C.A. isimli şahsın bahçe içerisinde bulunan serada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 190 kök kenevir, kesilerek kurutulmaya bırakılan 1 kilo 14 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden şüpheli C.A. hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak”, “2313 Sayılı Kanun’a muhalefet etmek” ve “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet etmek” suçlarından işlem yapıldı.

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