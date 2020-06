Antalya'da oteller bölgesinde başıboş köpek korkusu

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kundu oteller bölgesindeki yaklaşık 2 bin nüfuslu sitede oturanları, başıboş köpek korkusu sardı. Onlarca köpeğin bulunduğu bölgede son olarak Hatice Üstün (70), hayvanların saldırısına uğramak üzereyken, komşusu tarafından kurtarıldı.<br>Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'ndeki 58 bloktan oluşan, 550 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sitede, başıboş köpekler nedeniyle tedirginlik başladı. Sitenin girişindeki boş arazide bulunan köpekler, iddiaya göre, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkanlara saldırıyor. Belediyeye defalarca başvuruda bulunan site sakinleri, soruna çözüm bulunamamaktan yakındı. Geçen yıl turiste saldırıp, yaralayan köpekler, son olarak Hatice Üstün'e saldırmak üzereyken, sitede oturan Fevzi Akdoğan tarafından kurtarıldı.<br>Olay anı, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüde Hatice Üstün'ün, dışarı çıkmak için kapıyı açınca site önündeki köpeklerle karşı karşıya kaldığı anlar yer aldı. Üstün'ün kapıyı kapatmaya çalışırken, üzerine doğru gelen köpekleri eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışırken site sakini Akdoğan'ın köpekleri uzaklaştırmasıyla olası saldırıdan kurtulduğu görülüyor.<br>Hatice Üstün, kapıdan çıkarken, köpeklerin birden önünde durduğunu belirterek, "Ben hayvanseverim. Hatta birinin kafasını okşayacaktım ki çok sayıda köpek belirdi. Üzerime gelince bir beyefendi gelerek köpeği itekledi" diye konuştu. <br>'YETİŞMESEYDİM ÜZERİNE ATLAYACAKLARDI'<br>Hatice Üstün'ü olası saldırıdan kurtaran Fevzi Akdoğan ise "O gün ben siteye giriyordum. Köpekler kadına saldırınca zor yetiştim. Yetişmeseydim üzerine atlayacaklardı. Biz hayvanseveriz. Site yönetimindeki arkadaşlarımız da köpek, kedi besliyor. Onları seviyoruz ama bu başıboş köpekler o kadar çoğaldı ki hem beslediğimiz hayvanların hem de insanların hayatı tehlikeye girdi. Yetkililerin her iki tarafın da mutlu olabileceği bir çözüm bulması gerekiyor" dedi. <br>Sabah akşam sitenin önündeki sokakta spor yaptıklarını, korkudan artık dışarı çıkamadıklarını belirten Akdoğan, "Maalesef sporumuzdan da vazgeçtik. Çünkü onlarca köpek bu arazide yatıyor. Sabah ve akşam insanlara saldırıyorlar. Bu konuda mağduruz" diye konuştu. <br>Sitenin bulunduğu bölgenin, turizm bölgesi olduğunu hatırlatan Fevzi Akdoğan, "Bir turistin bu konuda ciddi mağduriyet yaşaması dünya basınına yansır. Hatta geçen yıl bir turiste köpekler saldırdı ve o turist halen mahkemelik. Düşünebiliyor musunuz, turizm bölgesinde ölümle sonuçlanan bir vakadan dolayı dünya basınına nasıl yansırız? Bu bölgeye biraz daha dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çare bekliyoruz" dedi. <br>'HAYATİ TEHLİKE YARATACAK DURUMA GELDİLER'<br>Site yöneticilerinden Gülcan Bardakçı Turgul, Akdeniz bölgesinin en büyük sitesinde yöneticilik yaptığını belirterek, "Bu bölgede, köpekler aşırı derecede arttı. İnsanlara saldırır hale geldiler. Vatandaşlar bunları besliyor. Durum böyle olunca da sayıları her geçen gün artıyor ve aç kalmaya başladılar. Belediye ile sürekli istişare halindeyiz. Ama çözüm bulamıyoruz. Belediye geldi, kafesler koydu. Zaman zaman da onları topluyor. Ama bir türlü bitmiyorlar. Özellikle içlerinde birkaç köpek var. Hayati tehlike yaratacak duruma geldiler. Turizm açısından da çok tehlikeli bir durum söz konusu. Buna bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-06-03 11:30:36<br>

