Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, KorkuteliBucak karayolunda meydana geldi. Yelten Mahallesi'nden Korkuteli istikametine gelen Okan Algül (19) idaresindeki 15 ES 233 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Uzun (31) idaresindeki 07 RS 775 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 ES 233 plakalı otomobilde bulunan sürücü Okan Akgül, yanında yolcu olarak bulunan Hasan Kocakuş (18), Barış Akgül (17), İsa Akgül (18), İzzet Kaçar (26) ile diğer otomobilin sürücüsü Murat Uzun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine ve çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İzzet Kaçar, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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