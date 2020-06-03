Ormanda bulunan yaralı karga tedaviye alındı

Antalya'da ormanlık alanda yaralı bulunan kargaya veteriner hekimler ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Yaralı karga barınakta tedaviye alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Konyaaltı Hayatpark’ta sürdürülen proje sırasında fark edilen yaralı kargaya belediyenin veteriner hekimleri yardım eli uzattı. Burada çalışan işçiler tarafından bulunan yaralı kargaya ilk müdahaleyi Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler yaptı. İlk izlenim olarak karganın bir kedi tarafından saldırıya uğradığını, bunun sonucunda da kanat kısmından yara aldığını ifade eden veteriner hekimler, tedaviye Konyaaltı Belediyesi Barınağı’nda devam etti. Tedavi altına alınan karga önce dezenfekte edildi. Yaranın bulunduğu kanat özel spreylerle temizlendi. Karganın birkaç gün gözetim altında tutulacağını dile getiren veteriner hekimler, her şeyin yolunda gitmesi halinde 45 gün içinde hayvanın eski sağlığına kavuşacağını ve tekrar uçabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.