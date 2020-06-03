Arızalanan teknedeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı

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<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası yapan teknede mahsur kalan Suriyeli 14 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.<br>Demre'nin Kekova Adası açıklarında dün saat 05.30 sıralarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 4'ü kadın 14 göçmeni kurtardı. Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı ise yakalandı. Göçmenler, işlemleri için kıyıya getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-06-03 13:47:38<br>

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