Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eve giren hırsızlar 750 lira, 2 cep telefonu ve ceketin yanı sıra sineklik ve saç boyasını da çaldı.<br>Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bu sabah Kemal ve Fatma Eroğlu çiftine ait eve hırsız girdi. Ev sahipleri uyurken evin penceresini aralayıp giren hırsız ya da hırsızların, içeriden 750 TL, 2 cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve pencere sinekliğini aldığı tespit edildi. Uyandıklarında durumu fark eden Eroğlu çifti jandarmaya ihbarda bulundu.<br>Adrese gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayla ilgili çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-03 15:37:54<br>
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