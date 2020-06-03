Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eve giren hırsızlar 750 lira, 2 cep telefonu ve ceketin yanı sıra sineklik ve saç boyasını da çaldı.<br>Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bu sabah Kemal ve Fatma Eroğlu çiftine ait eve hırsız girdi. Ev sahipleri uyurken evin penceresini aralayıp giren hırsız ya da hırsızların, içeriden 750 TL, 2 cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve pencere sinekliğini aldığı tespit edildi. Uyandıklarında durumu fark eden Eroğlu çifti jandarmaya ihbarda bulundu.<br>Adrese gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayla ilgili çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-03 15:37:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.