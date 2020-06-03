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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira, 2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira, 2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık olayı, bu sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi’nde Fatma ve Kemal Eroğlu çiftine ait evde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ev sahibi uyurken pencereyi satır yardımıyla aralayıp girdikleri evden 750 lira, 2 cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve evin pencere sinekliğini alıp kaçtı. Sabah paralarının çalındığı fark eden Eroğlu çifti durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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