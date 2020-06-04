Korona hastası: Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona hastası: Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış

DHA

Korona hastası: Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış

<br>Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE´de, ilk koronavirüs vakası tespit edildikten sonra pandemi hastanesi ilan edilen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapılarını DHA'ya açtı. İmmün plazma tedavisiyle 16 günlük yoğun bakım sürecinden çıkmayı başaran Ümmühani Türeli (56), koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu gün her şeyin bittiğini düşündüğünü ve kendini çok yalnız hissettiğini söyleyip, "Meğer bütün ailem buradaymış. Tüm sağlık çalışanları ailem oldu" dedi.<br>Kentte yalnız yaşayan Ümmühani Türeli, 16 gün önce nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini çok ümitsiz hissettiğini söyledi. Yoğun bakım servisine alındığında nefes almakta çok zorlandığını anlatan Türeli, "Yoğun bakıma alındığımda 'Tamam artık her şey bitti' dedim" diye konuştu.<br>İmmün plaza tedavisi sonucu 16 günlük yoğun bakım sürecinden çıkmayı başaran Türeli, "Yoğun bakımdayken 'Arkamda kimsem yok' diye düşündüm, üzüldüm ama bütün ailem buradaymış meğer. Bilememişim. Tüm sağlık çalışanlarını çok seviyorum, ailem oldular. Cenab-ı Allah, hepsini her şeyden korusun. Hepsine çok teşekkür ederim, bana çok iyi baktılar. Allah bin kere razı olsun, Allah yollarını açık etsin. Selamete çıkarsın" dedi.<br>'SIKINTILI VE ZORLU BİR SÜREÇTİ'<br>Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın, Ümmühani Türeli´nin ağır solunum yetmezliği ve yüksek ateşle yoğun bakıma alındığını belirterek, "Biz hastamızı yakın takibe aldık ve oksijenasyonu düzeltmek için girişimlerde bulunduk. Sıkıntılı bir süreçti" dedi.<br>Hastaya Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu protokolü uyguladıklarını, izlenen basamak tedavisi sonucu immün plazma tedavisi yaptıklarını anlatan Dr. Çakın, "İmmün plazma tedavisi sonrasında hastadan beklediğimiz yönde, güzel gelişmeler aldık. Hastamızı 16 gün sonra servise çıkarıyoruz. Bizim yoğun bakım servisimizde pozitif olan iki hastamız var. İkisini de bugün servise çıkarıyoruz" diye konuştu.<br>'HEP BERABER BAŞARDIK'<br>Yoğun bakımın bir ekip işi olduğunu belirten Dr. Çakın, Dr. Orbay Harmandar, asistan Dr. Yasir Çevik, 17 hemşire, 7 klinik bakım elemanı, 2 temizlik görevlisi, 1 güvenlik elemanının yanı sıra, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını anlattı. Dr. Çakın, "Bu bir ekip işi. Bu hepimizin başarısı" dedi.<br>Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın çok iyi organize olduğuna dikkat çeken Dr. Çakın, şunları söyledi:<br>"Başhekimliğimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Her hafta düzenli toplantılarla, her şeyi yeniden düzenledik. Baştan beri işin içinde olan enfeksiyon hastalıkları, anestezi, yoğun bakım, dahiliye uzmanları, elimiz ayağımız dediğimiz hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız, tüm çalışan personel ve bence bize çok yardımcı olan hastalarımızla hep beraber başardık. Bu, hepimizin mutluluğu."<br>'İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULADIĞIMIZ İKİNCİ HASTAMIZ'<br>Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Kızılateş ise Ümmühani Türeli´yi acil serviste ilk kendisinin değerlendirdiğini belirterek, "Ciddi bir solunum sıkıntısıyla gelmişti. 24 saat serviste tuttuk ama sıkıntısı artınca yoğun bakıma aldık" dedi. Dr. Kızılateş, Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberdeki tedaviyi uyguladıklarını anlattı. Dr. Kızılateş, "Önce medikal tedaviyle başladık. Solunum sıkıntısının artması nedeniyle immün plazma tedavisini planladık. Bu tedaviden sonra hastada ciddi iyileşme gördük. Makineye tam bağlanmadan hastamız iyileşti" diye konuştu.<br>Dr. Kızılateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, 2 koronavirüs hastasına immün plazma tedavisi uyguladıklarını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR<br>2020-06-04 08:23:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su sporları aletlerine kapasite düzenlemesi
YEREL HABERLER Su sporları aletlerine kapasite düzenlemesi
Profesörden 'kır düğünü' önerisi
YEREL HABERLER Profesörden 'kır düğünü' önerisi
Hurma Kayalıkları'ndan Antalya'nın kuş bakışı güzelliği
YEREL HABERLER Hurma Kayalıkları'ndan Antalya'nın kuş bakışı ...
Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı
Antalyaspor çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor çalışmalarını sürdürüyor
Alanyaspor´da hem kutlama hem antrenman
YEREL HABERLER Alanyaspor´da hem kutlama hem antrenman
Karantinadaki vatandaşlardan sürenin uzatılmasına tepki
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşlardan sürenin uzatılmasına ...
Antalya'da kaçak nargile tütünü, akaryakıt ve sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak nargile tütünü, akaryakıt ve sahte ...
Alanyaspor’da Başakşehir mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Başakşehir mesaisi sürüyor
Serik'te karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Serik'te karantina süresi uzatıldı
Emlakçı evinde vurulmuş halde bulundu, yakınları gözyaşına boğuldu
YEREL HABERLER Emlakçı evinde vurulmuş halde bulundu, yakınları ...
Başkan Halil Şahin'in acı günü
YEREL HABERLER Başkan Halil Şahin'in acı günü
Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi İzinle dışarı çıkan 18 yaş ve altı çocuklar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde sezonu aratmadı Bazı tatilciler maskelerini çıkarmadan güneşin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi İzinle dışarı ...
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü Yara almayan sürücüye ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak başta olmak üzere 5 suçtan ceza kesildi
YEREL HABERLER Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza ...
Geri dönüşüm temalı resim yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm temalı resim yarışmasının kazananları ...
Antalya'da motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet kazası: 1 yaralı
İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları ...
Karşılarında polisi gören 2 genç motosikleti bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Karşılarında polisi gören 2 genç motosikleti bırakıp ...
Sur Yapı’dan yeni konut kredi paketine yüzde 20'ye varan indirimlerle tam destek
YEREL HABERLER Sur Yapı’dan yeni konut kredi paketine yüzde 20'ye ...
Yürüşe çıktı, temizlik işçisi ölü buldu
YEREL HABERLER Yürüşe çıktı, temizlik işçisi ölü buldu
İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları ...
Motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı yakalandı
Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar
YEREL HABERLER Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar
Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar
YEREL HABERLER Girdikleri evden, sineklik ve saç boyası da çaldılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X