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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Egzersiz Uzmanı Uğur Kara’dan sıcak havada egzersiz yapacaklara tavsiyeler

İHA

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte dışarıda egzersiz yapmak isteyenlere sağlık açısından tavsiyelerde bulunan Egzersiz Uzmanı Uğur Kara, "Egzersiz öncesi sıvı alımına ve egzersiz saatine dikkat etmeliyiz" dedi.

Egzersiz Uzmanı Uğur Kara’dan sıcak havada egzersiz yapacaklara tavsiyeler

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte dışarıda egzersiz yapmak isteyenlere sağlık açısından tavsiyelerde bulunan Egzersiz Uzmanı Uğur Kara, “Egzersiz öncesi sıvı alımına ve egzersiz saatine dikkat etmeliyiz” dedi.
Yaz aylarına bağlı olarak havaların sıcak ve nemli olması, kalp ve dolaşım sistemi içinde bazı zorluklar oluşturabiliyor. Vücut özellikle bu aylarda fazlasıyla efor sarf ederek kendini korumaya alıyor. Bu yoğun sıcaklar altında egzersiz yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini değerlendiren Egzersiz Uzmanı Uğur Kara, detaylı bilgiler verdi.

"Sıvı dengesini korumayı unutmayın"
Yaz aylarında egzersize başlamadan önceki 12 saatlik süreçte sıvı alımının artırılması gerektiğini önemle vurgulayan Uğur Kara, “Egzersiz yapımına bağlı olarak ter bezlerinde yoğun ter çıkışı ortaya çıkacaktır. Bu durum sporcuların ve spor yapan kişilerin performansını önemli ölçüde etkileyecektir. Spor öncesinde sıvı alımınıza dikkat etmemeniz susuzluğa bağlı olarak beyin, kalp ve dolaşım sisteminize zarar verebilir. Bu nedenle sıcak aylarda egzersiz yapan kişilerin öncesinde içmesi gereken su miktarının üçte birini içmesini öneriyoruz. Böylece vücut daha dirençli ve enerjik olacak, dolaşım ile tüm doku ve organlara yeterli kan miktarı ulaşabilecektir" diye konuştu.

Sabah saatlerinde egzersize yer vermenin önemi büyük
Kara yaz aylarında düzenli spor yapan kişiler için, özellikle sabah saatlerinde spor yapmanın daha verimli olacağını söyleyerek, “Sabah saatlerinde hava daha serin ve kuru ayrıca ozon konsantrasyonu da, günün diğer saatlerine göre daha düşük oluyor. Ozon konsantrasyonun yoğun olması solunum yollarında ciddi tahrişe neden olabiliyor. Bu durum özellikle baş ağrısını büyük ölçüde tetikleyerek, konsantrasyonu ve spordan alacağınız verimi kısıtlayabiliyor. Bu nedenle ozon konsantrasyonunun az olduğu ve güneş ışınlarının dik açı ile gelmediği 10:00 12:00 saatlerde ince, rahat ve ter emen giysiler tercih ederek sporunuzu yapabilirsiniz” dedi.

"Egzersiz sonrası duş için kendinize zaman tanıyın"
Verimli bir egzersiz sonrasında vücut fonksiyonlarının kendine gelebilmesi için bir süre beklemek gerektiğini dile getiren Kara, spor bitiminde soğuma egzersizlerinin yapılması gerektiğini ve yaklaşık 1015 dakika sonrasında duşa girilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde vücutta fonksiyon bozuklukları oluşacağı için kalp krizi ve ritm bozuklukları gibi sorunların gözlenebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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