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Batı Antalyalı denizciler virüsün olmadığı su altı için misafirlerini bekliyor Yatçılar ve dalış merkezleri hazırlıklarını tamamladı

İHA

Batı Antalyalı denizciler yeni normalleşme süreci ile birlikte heyecanla misafirlerini bekliyor. Demre Çayağzı, Üçağız ve Kaş'ta yer alan yatçılar teknelerini yeni kurallara göre hazırlarken, Türkiye'nin en özel dalış merkezlerinden birisi olan Kaş'da yer alan dalış merkezleri ve tekneleri de yeni döneme hazır.

Batı Antalyalı denizciler virüsün olmadığı su altı için misafirlerini bekliyor Yatçılar ve dalış merkezleri hazırlıklarını tamamladı

Batı Antalyalı denizciler yeni normalleşme süreci ile birlikte heyecanla misafirlerini bekliyor. Demre Çayağzı, Üçağız ve Kaş’ta yer alan yatçılar teknelerini yeni kurallara göre hazırlarken, Türkiye’nin en özel dalış merkezlerinden birisi olan Kaş’da yer alan dalış merkezleri ve tekneleri de yeni döneme hazır.
Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Varol Çakır bölgeye giderek Demre Çayağzı ve Üçağız ile Kaş’ta yatçılar ve dalış merkezi yetkilileri ile bir araya gelerek normalleşmede gelinen son durumu yerinde gördüler. Geçtiğimiz yıllarda bu dönemde dolu dolu olan limanlarda yaşanan sessizlik dikkatlerden kaçmazken, denizciler gelecek için umutlu olduklarını dile getiriyor.

Tenezzül tekneleri yüzde 50, ticari yatlar tam kapasite ile hareket edebilecek
DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin denizcilere yeni dönem için hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, bölgenin yat turları konusunda büyük ilgi çektiğini ve Kaş bölgesinin de dalış turizmi ile dünyanın önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Zorlu süreci atlatacaklarına inandıklarını da söyleyen Başkan Çetin, kurallara uygun bir şekilde misafirleri beklediklerini ifade etti.
Çetin, "Bugün itibari ile teknelerimiz hazırlandı. Sezon başladı. Şu anda yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle maalesef buralar sessiz. Talep yok. Ama önümüzdeki günlerde inşallah bir hareket olacak. Tenezzül teknelerimiz bir süreliğine yüzde 50 kapasite ile, ticari yatlar da 12 kişi tam kapasite ile hareket edebilecek. Demre, Kaş, Üçaağız’daki yatçılarımızı ziyaret ediyoruz. Tüm üyelerimize hayırlı olsun ziyaretleri yapıyoruz. Dünyanın içinden geçtiği bu zor süreci biz denizciler de yaşıyoruz. Ama bu süreci inşallah en kısa zamanda atlatacağız. Sektör temsilcilerimiz ile sürekli görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha hareketli günler yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Başta sosyal mesafeye ve bizler için uygulama zorunluluğu getirtilen kurallara uyarak bu yılı bu şekilde atlatacağız. Önümüzde 2021 yılının çok daha güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

Hazırlıklar tamam, müşteri bekleniyor
Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da, "Sezona başladık. Korona virüsten dolayı Demre Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Teknelerimizi dezenfekte ettik. Müşteri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı ile sezonumuza başlayacağız. Demre Çayağzı’ndan Kekova bölgesine tur yapıyoruz. Batık Şehir, Kaleköy, Simena, Korsan Mağarası turlarımız var. Her boyda teknemiz var. 38 üye ve 42 tekne ile hizmet veriyoruz. Havuz sitemi çalışıyoruz” diye konuştu.

"1 Haziran itibarı ile sezonumuz başladı"
Kaş’ta yatçılık yapan Ergun Dündar da Covid19 süresince almış oldukları birtakım önlemler ile sezona hazır olduklarını belirterek, "Hazırız. 1 Haziran itibarı ile sezonumuz başladı. Biz de önlemler çerçevesinde teknemizde gereken hazırlıklarımızı yaptık. Girişte hijyen paspası, teknemizin farklı noktalarında el dezenfektanları, tuvaletlerde uyarı levhaları, teknemizde girişte misafirlerimizin ateşlerinin ölçülmesi ve teknemize gelen misafirlerin TC numaralarının kayıt edilmesi gibi birtakım önlemler aldık. Öyle ümit ediyoruz ki en kısa sürede bizde bu virüsten kurtulacağız ve seyahatlerimize tam kapasite ile devam edeceğiz. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz süreçten dolayı turlarımızı yüzde 50 kapasite ile gerçekleştiriyoruz. Öyle ümit ediyorum ki temmuz ayına kadar bu virüsten kurtulacağız ve sağlıklı bir şekilde turlarımıza devam edeceğiz. Deniz Ticaret Odamızın bu anlamda bizlere yapmış olduğu birtakım destekler var. Valilik makamından veya Bakanlık düzeyinde irtibatlarda bulunup bizlerin bu süreci hem aydınlatılması, bizlerin bilgilendirilmesi konusunda büyük destekleri oluyor. Antalya Deniz Ticaret Odasına, Başkan Ahmet Çetin’e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Kaş yine dalış turizminin merkezi olacak
Öte yandan Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen ve doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla dalış meraklılarını adeta büyüleyen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle ve sualtı güzellikleri ile bölgeyi keşfetmek isteyen dalış meraklılarını beklerken, dalış merkezleri de hazırlıklarını tamamladı ve yeni dönem için gün saymaya başladı. Kaş Sualtı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu ile birlikte merkezleri gezen Başkan Ahmet Çetin, alınan önlemleri yerinde gördü.

"Su altında virüs yok"
Kaş’ta dalış merkezlerini ve tekneleri ziyaret eden Başkan Ahmet Çetin, sualtı sevdalılarını Kaş’a beklediklerini ifade ederek, su altında virüs olmadığını belirtti ve misafirlerin rahtlıkla Kaş’a gelip muhteşem sualtı güzelliklerini yerinde görebileceklerini söyledi. Çetin, koron avirüs tedbirleri kapsamında dalış teknelerinin her türlü önlemi aldığına da dikkat çekerek, "Dün valiliğimiz nezdindeki çalışmalar sonrasında uygulanacak kurallar açıklandı. Üyelerimize bu duyuruları yaptık. Kaş Türkiye’nin en önemli dalış bölgelerinden bir tanesi. Kaş’ta da bütün dalgıç arkadaşlarımız üyelerimiz tüm hazırlıklarını yapmışlar. Şundan emin olunsun ki su altında virüs yok. Misafirlerimiz rahatlıkla Kaş’a gelip dalış yapabilirler. Bu zor süreci bu şekilde atlatacağız” dedi.

Kaş’ta 18 dalış merkezinde yılda 7080 bin arası dalış yapılıyor
Kaş Sualtı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu da sezona hazır olduklarını ve Covid19 ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını söyleyerek “Covid19 dönemi ile ilgili olarak bir buçuk aydır bu konuyu tartışıyoruz. Gerek odamızın önerileri, gerekse de uluslararası kuruluşların öneri ve talimatları ile nasıl korunacağımızı ve misafirlerimizi nasıl koruyacağımız ile ilgili çok net bir tablo çıkardık. Önce kendimizi korumaktan başlayacağız. Misafirlerimizi teknenin dışında kabul edeceğiz. Ateş ölçer ile ateşlerini ölçeceğiz. Teknelerimizi çok iyi dezenfekte edeceğiz. Bütün bunların toplamında amacımız şu. Bu sektörde insanların güvenle dalabileceği ve hizmet verebileceğimiz koşulları sağlamak. Bunun için çabalıyoruz. Kişiye özel malzeme yapacağız. Yılda 7080 bin arası dalış oluyor burada. 18 dalış merkezi var. Bir sürü çalışan arkadaşımız var. Dolayısı ile Kaş’n motor sektörlerinden birisi de dalış. Kaş su altı açısından hem tarihsel hem kültürel hem balık açısından çok özel bir yerde. Biz de bu özele uygun davranmak zorundayız. Deniz Ticaret Odamız ile bağlantılı olarak sahil güvenlik komutanımız, Valiliğimiz bütün ilgili kurumlar ile çalışarak işimizi çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Covid19’un olmadığı neredeyse tek yer suyun altı. Bizde teknelerimizde sektör olarak çok güvenilir koşulları oluşturduk. İnsanlar gönül rahatlığı ile gelip dalabilirler” diye konuştu.
Doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla dalış meraklılarını adeta büyüleyen turistik ilçe Kaş, yeni sezonda misafirlerini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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