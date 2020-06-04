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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Programına AÜ'den 2 proje

İHA

Üniversite sanayi işbirliği ile sanayiye yönelik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla oluşturulan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nin iki projesi desteklenmeye hak kazandı.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Programına AÜ'den 2 proje

Üniversite sanayi işbirliği ile sanayiye yönelik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla oluşturulan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nin iki projesi desteklenmeye hak kazandı.
2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi, üniversite/araştırma altyapısı ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile TÜBİTAK BİDEB tarafından, 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı hazırlandı. Bu destek program ile; Doktora öğrencilerine burs, özel sektör kuruluş/kuruluşlarına doktoralı araştırmacı istihdam desteği sağlanıyor.
İşbirliği süreçlerini AKDENİZ TTO’nun yürüttüğü ve yönetici kuruluş olarak Akdeniz Üniversitesi’nin yer aldığı, Antalya OSB bölgesinde faaliyet gösteren ArGe Merkezi Cantek Sogˆutma Mak. Turı·zm San. ve Tı·c. A.Ş. firması ve Antalya Teknokent firması Bı·lkav Egˆitim Danıs¸manlık A.Ş. destek almaya hak kazandı.
Destek almaya hak kazanan projeler kapsamında; Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği ihtisas alanlarında toplamda 13 doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi ve sürdürülebilir üniversitesanayi işbirliğinin tesis edilmesi sağlanacak.
Projelerin sanayiye yönelik bölgedeki üniversite sanayi işbirliğinin ve nitelikli insan kaynağı gelişiminin ivmelenmesine katkı sağlayacağını belirten Akdeniz TTO Merkez Müdürü  Doç. Dr. Olgun Kitapcı, “Proje Yöneticisi Prof. Dr. Erol Gürpınar ve akademik danışmanlar Prof. Dr. Şule Orman, Prof. Dr. Beykan Çizel, Prof. Dr. Melih Günay, Dr.Öğretim Üyesi Murat Ak ve Öğr.Gör. Dr. Yalçın Albayrak hocalarımızı ve firmalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Üniversite sanayi işbirliği, doktoralı insan kaynağının bölgede kelebek etkisi yaratmasını temenni ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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