Antalya'da toplu taşımada sıkı denetim

Antalya’da Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri kent içi toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs ile mücadelede Türkiye normalleşme sürecine girerken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlere ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

4 Haziran Perşembe toplu ulaşımın en çok kullanıldığı saatler olan 07.0010.00 saatleri arasında maske ve sosyal mesafe denetimi yapan Emniyet ve Jandarma ekipleri 1698 Otobüs 48 Taksi, 48 Tramvay, 213 hususi araç ve 192 durağı kontrol etti. Ekipleri otobüs, taksi, minibüs, servis araçları ve dolmuşları durdurarak korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda denetim yaptı. Araç sürücüleri ve yolcular maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirildi.

Araçtakilere salgın sürecinde yeni kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğini hatırlatan Trafik personeli vatandaşların rehavete kapılmaması, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları noktasında çağrıda bulundu.

Antalyalıların kurallara uyduğu görülürken, maske ve sosyal mesafe uygulamasında her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Maske takan yolculara teşekkür eden ekipler, vatandaşlara maske takarak hem korunalım hem de çevremizdekileri koruyalım, tedbiri elden bırakmayalım, bu süreci hep birlikte aşalım dediler.

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