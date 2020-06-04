Gazipaşa- Alanya Havalimanı´na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

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<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine koronavirüs sonrası yeniden uçuşa açılan GazipaşaAlanya Havalimanı´na İstanbul´dan gelen ilk uçak su takıyla karşılandı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Gazipaşa Alanya Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı. 1 Haziran´da geçilen normalleşme süreciyle birlikte uçuşlara açılan havalimanları arasında yer alan Gazipaşa Alanya Havalimanı´na İstanbul´dan gelen ilk uçak, itfaiye ekipleri tarafından su takıyla karşılandı.<br>Bugün saat 16.35´te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan kalkan Pegasus Havayolları´na ait uçak 18.00´de Gazipaşa Alanya Havalimanı´na iniş yaptı. 100 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisiyle aprona yanaştı. Sosyal mesafeli ve maskeli şekilde uçaktan inen yolcular, havalimanı yetkilileri tarafından karşılandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-06-04 21:46:16<br>

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