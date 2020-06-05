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Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı´nın özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını, ardından da tüm okullarda normal eğitimöğretim döneminin açılacağıyla ilgili kararına ilişkin turizm sektörüne tedarik sağlayan sanayiciler, turizmde tatil sürecinin uzatılması için okulların açılacağı tarihin 2 Kasım'a ertelenmesini talep etti. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre, 15 Ağustos´tan itibaren özel okullardaki yüz yüze telafi eğitimiyle başlayacak sürecin tüm...

Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı´nın özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını, ardından da tüm okullarda normal eğitimöğretim döneminin açılacağıyla ilgili kararına ilişkin turizm sektörüne tedarik sağlayan sanayiciler, turizmde tatil sürecinin uzatılması için okulların açılacağı tarihin 2 Kasım'a ertelenmesini talep etti.<br>Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre, 15 Ağustos´tan itibaren özel okullardaki yüz yüze telafi eğitimiyle başlayacak sürecin tüm okulların açılacağı 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceğini bunun da tatil için ayrılan süreyi kısalttığını kaydetti.<br>Turizm sektörü ve bu sektöre tedarikte bulunan yaklaşık 56 sektörün koronavirüs sürecinde yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yaralarını sarması için devletin kredi destek paketi açıkladığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Fakat başka bir açıklama bunu çok ciddi gölgeliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda telafi eğitimi için 15 Ağustos'u açıkladı. 31 Ağustos'ta ise resmi ve özel okullarda zorunlu olarak başlatılacak. 20 Haziran'da lise geçiş, 2627 Haziran'da üniversite sınavları var. Demek ki bu tatil paketi 1 Temmuz için geçerli olacak. Çünkü hem lise hem üniversite sınavları haziran sonunda yapılacak. Yerli turizm için 1 Temmuz'u baz almış olsak, 15 Ağustos'ta bu kez özel okulların telafi eğitimi başlıyor ve 1 Temmuz15 Ağustos arası sadece 45 gün içeriyor. 31 Ağustos'taki zorunlu süreçle de 2 ayı kapsıyor. Bu çok kısa ve tatil paketini de havada bırakıyor. Dolayısıyla tarihleri tekrar devletimizin gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi.<br>Covid-19 sürecinde de bulaşma riskinden biraz daha uzak tutmak için 15 ve 31 Ağustos tarihlerinin muhakkak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahar, şunları söyledi:<br>"Turizm sektörü, sanayi sektörü de dahil 56'ya yakın sektörden tedarik sağlıyor. Korona sürecinde turizmin durması nedeniyle bizim işletmelerimizde büyük sıkıntı yaşıyor. Hem turizmcilerimiz hem de tedarik yapan tüm sektörler adına biz okulların 2 Kasım Pazartesi günü açılmasını talep ediyoruz. Böylelikle hem ekonomimiz hem sosyal hayat hem de bulaşma riskinin önlenmesi ve daha kaliteli bir eğitim açısından bunun çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Tatil kredi destek paketinden yararlanılması için bu sürenin 45 gün2 ay değil eylül ve ekim ayları dahil edilerek 4 aya uzatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca mevsimsel şartlarda da bir kayma var zaten ve bunun okullar açısından da değerlendirilmesi çok iyi olur."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-05 14:17:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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