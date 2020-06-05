Antalya'da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam etti

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilciler ile vatandaşların akınına uğradı. Maske takan tatilciler, sosyal mesafe kuralına uyarak, güneşlendi. Uzun süredir görüşemeyen okul arkadaşları ise sahilde buluşup, ders çalıştı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibariyle yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de hareketlendi. Tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları ise sadece güneşlenip, sohbet etmeyi tercih etti. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturan tatilciler ile vatandaşların maske taktıkları görüldü.<br>İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen 2 Rus kadın, denize girip, güneşlendi. Salgının ardından ilk kez şehir dışına çıktıklarını anlatan Anna Oliyenko, "Antalya çok güzel. İnsanlar burada denize giriyor. İki buçuk ay evde kaldık. Hafta sonları çıkamıyorduk. Şimdi herkes dışarıda. Biz Antalya'ya gelip, tatil yapmayı tercih ettik" dedi.<br>'Eymen' adında 1 yaşındaki bebeğini ilk kez denize getirdiğini belirten Aleyna Kılınç, "Hava çok güzel. Bebeğimi ilk kez denize getirdik. Ayağını suya soktuk. İlk önce korktu, heyecanlandı. Sonrasında ise çok mutlu oldu. Maskemi takarak, geldim" diye konuştu.<br>Maskesini takıp sahil kenarında ayaklarını denize sokan Neriman Akar da "Çok bunaldık artık. Tedbirlerimizi alıyoruz. Artık yavaş yavaş normal hayata kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Bugünümü sahilde değerlendirmek istedim. Normalde nefes almakta zorlanıyorum. Maske ile yürümek daha da zor oluyor. Fakat gerekiyorsa maske takmak zorundayız" dedi.<br>70 gün sonra sahilde buluşan Nur Mızrak ve İkra Ataberk adlı arkadaşlar ise, deniz kenarında ders çalıştı. Sokağa çıkmayı özlediklerini söyleyen Ataberk, "Dışarı çıkmak da ayrı bir telaş. Maske, kolonya ve eldiven almadan sokağa çıkmıyoruz" diye konuştu.<br>Sabah erken saatlerde dışarı çıktıklarını belirten Dilan Ceylan ve Ezgi Erdoğan da denize girerken maskeyi çıkardıklarını, güneşlenirken taktıklarını söylediler.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-06-05 14:58:07<br>

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