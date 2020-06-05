Dev fabrika, enerjisini güneşten alıyor 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü sistemle ayda yaklaşık 25 bin TL’yi bulan elektrik tasarrufu sağlıyor Yılın iş adamı Şahin Kırbıyık'tan Dünya Çevre Gününde milli enerjiye tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev fabrika, enerjisini güneşten alıyor 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü sistemle ayda yaklaşık 25 bin TL’yi bulan elektrik tasarrufu sağlıyor Yılın iş adamı Şahin Kırbıyık'tan Dünya Çevre Gününde milli enerjiye tam destek

İHA

Fabrikasına kurduğu Güneş Enerjisi Sistemiyle kendi elektriğini kendi üreten işadamı Şahin Kırbıyık, "Doğayı kirletmeden ekolojik dengeyi bozmadan rol model bir tesis yapmak istemiştik. Bu konuda attığımız adımlar bugün dünya çevre gününde verilen mesajlar ile ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Dev fabrika, enerjisini güneşten alıyor 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü sistemle ayda yaklaşık 25 bin TL’yi bulan elektrik tasarrufu sağlıyor Yılın iş adamı Şahin Kırbıyık'tan Dünya Çevre Gününde milli enerjiye tam destek

Fabrikasına kurduğu Güneş Enerjisi Sistemiyle kendi elektriğini kendi üreten işadamı Şahin Kırbıyık, "Doğayı kirletmeden ekolojik dengeyi bozmadan rol model bir tesis yapmak istemiştik. Bu konuda attığımız adımlar bugün dünya çevre gününde verilen mesajlar ile ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu" dedi.
Güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artarken Antalya’da dezenfekten, kimya ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Kırbıyık İçecek Anonim Şirketi, işletmenin fabrikasına toplam 202.95 KW güce sahip bir güneş enerji santrali kurdu. 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü Güneş Enerjisi Sistemiyle ayda yaklaşık 25 bin TL’yi bulan elektrik tasarrufu sağlayan fabrika, bu yönüyle çevreci özelliğiyle de öne çıktı.

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesinden sonra çevreye duyarlı yatırımlar öne çıkıyor. Fabrikasında 750 güneş paneli ile 202.95 KW elektrik üreten Kırbıyık Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık milli üretim hamlesi ile gerçekleştirdiği çevreyi koruyan yatırımları hakkında bilgi verdi. Kırbıyık, "Fabrikamızda kendi elektriğimizi kendimiz üretirken doğayı kirletmeden ekolojik dengeyi bozmadan rol model bir tesis yapmak istemiştik. Bu konuda attığımız adımlar bugün dünya çevre gününde verilen mesajlar ile ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'yenilenebilir enerjide ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor' şeklinde açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Her iki bakanın enerji ile ilgili yaptığı açıklamaya en güzel destek iş adamı Şahin Kırbıyık'tan geldi. Kırbıyık, "Fabrikalarımızın çatısına kurduğumuz güneş panelleri sayesinde milli enerjiye katkı sağlıyoruz. Hedef yüzde yüz milli enerji olmalıdır. Sayın bakanların bugüne kadar gösterdikleri çabalara özel sektör olarak elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Dünya Çevre Gününde tüm dünyanın verdiği mesajlar yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Ne yaparsak yapalım daha temiz bir dünyayı insanlık hak ediyor. O yüzden ekolojik dengeyi gözeten, dünyayı kirletmeyen enerji kaynaklarına ihtiyacımız var" ifadelerinde bulundu.

"Bakanlarımızın işaret ettiği stratejiyi benimsemiş bulunmaktayız"
Yaptığı yatırımlar ile Türkiye Altın Marka Ödüllerinde Yılın İş adamı seçilen Kırbıyık, kendi fabrikalarında güneş enerjisinden elektrik üreterek milli enerji politikalarına ve çevreci projelere tam destek veriyor. Kendi fabrikalarında güneş enerjisinden elektrik üreterek fabrikaların enerji ihtiyacını karşılayan Kırbıyık, "Biz her zaman milli ve yerli enerji kullanımında sayın bakanlarımızın işaret ettiği stratejiyi benimsemiş bulunmaktayız. Antalya gibi yılın 350 günü güneş olan bir şehirde güneş enerjisini kullanarak gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizde rekabet koşullarını lehimize çevirmeyi başardık. Global dünya pandemi ile birlikte kendi kendine yetebilen formüller üzerine yöneliyor. Ülkemiz gerek tarımda, gerek sanayide, teknoloji ve enerjide kendi kendine yetebilme kapasitesi olan ender ülkelerden birisidir. Bir yandan kendi kendine yetebilen bir ülke olma uğruna çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan çevreye zarar vermeden ekolojik dengeyi gözeterek üretimlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Doğaya olan sorumluluklarımızın farkındayız. Ben yönetim kurulu başkanı olarak holdingimizde çalışan tüm mesai arkadaşlarımın bu bilinçle hareket etmesini sağlamaya çalıştım. İşte kendi enerjimizi üreterek aynı zamanda çevreci bir tavır ortaya koyduk. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği 'Bu güneş köprüsü, bizim topraklarımız içerisinde üretilen paneller ve ekipmanlarla kurulacak. Anadolu insanının yazın alnını terleten güneş, yine bu toprakların insan gücüyle elektrik enerjisine de dönüşecek' cümlesine aynen katılıyorum. Bu uğurda atılacak her adımın öncüsü olmak için var gücümle çalışıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yücel çevreci çocukları evlerinde ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yücel çevreci çocukları evlerinde ödüllendirdi
Kedinin patisiyle oynadığı yılan otomobile girdi, çıkarılamadı
YEREL HABERLER Kedinin patisiyle oynadığı yılan otomobile girdi, ...
Dört ayda 448 kilo atık yağ toplayan muhtar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dört ayda 448 kilo atık yağ toplayan muhtar ...
Alkaya: Turizmde 50 milyar dolarlık beklenti vardı
YEREL HABERLER Alkaya: Turizmde 50 milyar dolarlık beklenti vardı
Cuma namazı için stat açıldı
YEREL HABERLER Cuma namazı için stat açıldı
Antalya'da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam etti
YEREL HABERLER Antalya'da tatilciler maskeli güneşlenmeye devam etti
ASAT’tan çocuklara su ve çevre bilinci Antalya'da 39 adet atıksu arıtma tesisiyle denizin temiz kalmasını sağlarken, su altı doğal yaşamını koruyor.
YEREL HABERLER ASAT’tan çocuklara su ve çevre bilinci Antalya'da 39 ...
Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın
YEREL HABERLER Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın
Taksici aracında unutulan 49 bin 500 TL’yi sahibine teslim etti Bir örnek taksicide Antalya'dan
YEREL HABERLER Taksici aracında unutulan 49 bin 500 TL’yi sahibine ...
Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Tarihi Kaleiçi'nde çöpler tek tek toplanıp sokaklar dezenfekte edildi Başkan Uysal, çevre bilincine dikkat çekmek için eldivenleri giyip sokak sokak çöp topladı
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi'nde çöpler tek tek toplanıp sokaklar ...
Kepez’den üniversite adaylarına online deneme sınavı
YEREL HABERLER Kepez’den üniversite adaylarına online deneme sınavı
Başkan Tütüncü: "Her daim esnafın yanında duracağız"
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: "Her daim esnafın yanında duracağız"
Konyaaltı Sahil 104 nolu hat sefere başladı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahil 104 nolu hat sefere başladı
Başkan Böcek Dünya Çevre Günü’nde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanını koruma altına aldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek Dünya Çevre Günü’nde deniz ...
Antalya'ya hayırseverden Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu
YEREL HABERLER Antalya'ya hayırseverden Özel Eğitim Mesleki Eğitim ...
Kemer'de Dünya Çevre Günü kapsamında sahiller temizlendi
YEREL HABERLER Kemer'de Dünya Çevre Günü kapsamında sahiller ...
Panjur ustası dubleks karavan yaptı
YEREL HABERLER Panjur ustası dubleks karavan yaptı
Demre'nin adı, uzaydan çekilen fotoğrafta
YEREL HABERLER Demre'nin adı, uzaydan çekilen fotoğrafta
'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminden esinlenerek yaptığı tilki kapanına talep yağıyor Cüneyt Arkın'ın filminden esinlenerek yaptığı kapan için siparişlere yetişemiyor Öncel'in yaptığı kapan sisteminde tavuk ve tilki zarar görmüyor
YEREL HABERLER 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminden esinlenerek ...
Antalya Akseki'de haziranda karla mücadele
YEREL HABERLER Antalya Akseki'de haziranda karla mücadele
Görenin arkasına bakmadan kaçtığı Balon Balığı sürüsünü elleriyle akvaryum balığı gibi besledi AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı sürüsünün arasına girdi Gökoğlu, kırdığı midye ve istiridyeyi balıklara elleriyle yedirdi Beslemenin ardından Gökoğlu’nun balon balıklarına dokunduğu da görüldü
YEREL HABERLER Görenin arkasına bakmadan kaçtığı Balon Balığı ...
Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci Alıyor
YEREL HABERLER Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci Alıyor
İlk helikopter minik Hamza için havalandı
YEREL HABERLER İlk helikopter minik Hamza için havalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X