Yunanlıların ölüme terk ettiği 9 kaçak göçmen kurtarıldı

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği lastik bottaki 9 kaçan göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Kaş ilçesi Kovan Adası açıklarında, saat 03.00 sıralarında Yunan Sahil Güvenlik tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan kaçak göçmenler, Türk yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 9 kaçan göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, kıyıya çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-06-06 10:06:23<br>
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