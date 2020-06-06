Antalya'da alacak kavgası: 1 ölü

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<br>Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, Harun Algül (36), para meselesinden çıkan tartışmada S.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. <br>Aralarında para meselesi bulunan Harun Algül ile S.C. dün saat 19.30 sıralarında, Bayat Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada S.C. yanında taşıdığı av tüfeğiyle Harun Algül'e ateş etti. Göğsünden ve bacağından vurulan Algül, yaralanırken S.C., kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harun Algül, ambulansla götürüldüğü Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.<br>Polis, kaçan S.C.'yi yakalanmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ<br>2020-06-06 10:07:43<br>

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