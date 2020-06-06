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Antalya’da sahte içki operasyonu Bin 676 litre sahte alkol, 675 adet boş şişe ele geçirildi

İHA

Antalya’da sahte içki operasyonu Bin 676 litre sahte alkol, 675 adet boş şişe ele geçirildi

Antalya'da yapılan sahte içki operasyonunda 1.676 litre sahte alkol, 675 adet boş içki şişesi, çok sayıda sahte alkol yapımda kullanılan etiket, şişe kapağı ve plastik tanklar ele geçirildi. Sahte içki üretimi yapan şahsa adli işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı.
Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesinde bir depoda sahte içki imalatının yapıldığı ve bu içkilerin market, büfe, tekel bayi gibi işyerinde satışının yapılacağına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine sahte alkollerin ürettildiği yerde yapılan aramada 1.676 litre sahte alkol, 675 adet boş içki şişesi, çok sayıda sahte alkol yapımda kullanılan etiket, şişe kapağı ve plastik tanklar ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli R.Ö. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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