Yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Ali'ye otomobil çarptı

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ali Han Çakmak'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alınırken, kazanın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı. Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.<br>Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerindeki yan yolda meydana geldi. Bulvar üzerinde duran araçtan inen bir kişi yolun karşısındaki markete girdi. 3 yaşındaki Ali Han Çakmak da aynı araçtan inip, markete gitmek istedi. Ancak yoldan geçtiği sırada hızla gelen otomobilin altında kaldı. Çocuk ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Han Çakmak, Alanya'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.<br>KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI<br>Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kamera görüntülerinden çocuğa çarpan aracın plakasının 07 AEF 554 olduğunu tespit etti. Şehir merkezinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, otomobili İstiklal Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobil yediemin otoparkına çekilirken sürücü Berkant S. de yakalanarak gözaltına alındı.<br>KAZA ANI KAMERADA<br>Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde araçtan inen bir yetişkin yolun karşısına geçip markete girerken, peşinden aynı araçtan inen çocuğun da karşıya geçmek için yola çıktığı, bu sırada gelen otomobilin çocuğa çarptığı yer alıyor.<br>Çarpmanın şiddetiyle çocuğun metrelerce ileri savrulduğu, aracın ise durmayıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-06-06 11:34:06<br>

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